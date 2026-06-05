Mutatjuk, milyen időjárás várható a hétvégén

Az elmúlt napokban rendkívül változékony időjárást tapasztalhattunk, ez pedig június 5-én, pénteken sem lesz másképp. Az Időkép szerint ugyanis nyugat, északnyugat felől egy újabb, gyenge hidegfront érkezik, amely épp térségünk fölött fog feloszlani, szétesni.

A front nyugatra és a középső tájakra is hozhat szórványosan csapadékot, és azzal is érdemes számolni, hogy nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt a nyugati tájak és az Alföld között.

Hétvégére azonban megszűnik a hőmérsékleti kontraszt: szombaton 23 és 29, vasárnap már 26 és 31 fok között alakulnak a maximumok.

A két hétvégi nap közül a vasárnap lesz nyugodtabb: ekkor csak északkeleten és a nyugati határszélen néhol alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, alapvetően napsütéses időre van kilátás. Szombaton is bőven lesz részünk napsütésben, de eleinte délen, délkeleten, később keleten, északkeleten akár több helyen is előfordulhat zápor, zivatar.

A szél szombaton csak zivatarok környezetében támadhat fel, majd vasárnap az északnyugati irányú légmozgás már többfelé megélénkül, északnyugaton erős lökések is lehetnek. A hét utolsó napján többfelé a 30 fokot is megközelíthetjük, illetve elérhetjük a legmelegebb délutáni órákban.