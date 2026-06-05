balesetbudapestcseh férfilincselés
Belföld

„Láttam az anyámat, hogy nem kap levegőt. Azt hittem, meghalt” – megszólalt a VI. kerületi baleset cseh érintettje

Olvasónktól
admin Rugli Tamás
2026. 06. 05. 16:16
Olvasónktól
Nem tagadom, hogy később dühömben belerúgtam, de sokkos állapotban voltam – ezt mondta az a cseh férfi, aki családjával együtt abban a taxiban utazott, ami hétfő este karambolozott egy fekete kisbusszal Budapest VI. kerületében. A balesetet követő tömegjelenet képei felháborodást keltettek a hazai médiában, a cseh férfi ezért jelentkezett, hogy elmondja a saját nézőpontjából a történteket. Szerinte annak ellenére, hogy majdnem meghalt ő és az egész családja, őket állítják be rosszfiúknak, a rendőrség eljárását pedig elfogadhatatlannak tartja.

Ha a sofőrünk nem veszi észre a kocsit, és nem próbál meg valahogy kitérni előle, mind a heten meghaltunk volna a taxiban. Halottak lennénk!

– ezt az a 23 éves cseh férfi mondta, aki az egyik érintettje volt a hétfőn, Budapest VI. kerületében történt balesetnek és az azt követő tömegjelenetnek. A férfi – aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le – azt követően vette fel velünk a kapcsolatot, hogy a 24.hu-n megjelentek azok a képsorok, amelyeken látható volt, hogy a balesetező fekete Ford kisbusz sofőrjét fejbe rúgják, amikor a földön fekszik. A lapunknak nyilatkozó férfi volt az, aki rúgott, ezt nem is próbálta tagadni. Állítása szerint ugyanakkor teljesen máshogy zajlottak az események, mint ahogy az a magyar médiában megjelent, ezért el kívánta mondani a saját verziójukat.

Ahogy a férfi mesélte, az apja születésnapját ünnepelték, ennek keretében jöttek el Budapestre. A baleset napján érkeztek, a napjuk városnézéssel, majd shoppingolással telt, majd este taxit hívtak, hogy elvigye őket a hotelba, ahol megszálltak. A járműben összesen heten utaztak a sorőfön kívül: az interjúalanyunk, a szülei, a húga, az öccse és az öccse barátnője.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Üzent a pedagógusoknak az oktatási miniszter: ezért törlik el a teljesítményértékelési rendszert
Magyarország első slim fit miniszterelnöke stílusváltást hoz a politikába
Döntött a kormány a pártok pénzeiről
Gyógykvíz, avagy mennyire ismered a gyógynövényeket?
Magyarország első slim fit miniszterelnöke stílusváltást hoz a politikába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik