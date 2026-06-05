Blikk: Hepatitisszel diagnosztizáltak egy ételfutárt Budapesten

Egy Budapesten dolgozó mongol ételfutárnál tüdőgyulladás mellett vírusos hepatitis-fertőzést is diagnosztizáltak, miután magas lázzal és légzési panaszokkal kórházba került – értesült a Blikk. A lap azt írja, hogy a férfi egy zsúfolt munkásszállón lakott, és munkája során naponta sok emberrel és étteremmel érintkezett, ezért felmerül a fertőzés továbbadásának kockázata.

A hepatitis – különösen az A-típus – könnyen terjedhet fertőzött étellel, kézzel vagy tárgyakkal, így akár tömeges megbetegedés sem zárható ki. Szakértők szerint ilyen esetben elengedhetetlen a beteg izolálása és a kontaktkutatás.

A Blikk cikke szerint az esetről értesítették a hatóságokat is, de kérdéses, hogy a munkáltató és a foglalkoztatás során betartották-e az egészségügyi és munkavédelmi szabályokat. A lap megkeresésére a Wolt azt közölte, hogy a futárok nem az ő alkalmazottaik, hanem egyéni vállalkozóként, vagy valamilyen szövetkezeten keresztül, illetve a flottapartner alkalmazottjaiként dolgoznak, így az egészségügyi megfelelésért nem a Wolt felelős.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet adatvédelemre hivatkozva nem adott tájékoztatást konkrét betegről, azt azonban kiemelték: a hepatitis többféle, eltérő módon terjedő betegség gyűjtőneve, és a kórházban jelenleg nem indokolt járványügyi intézkedés.