A Hit Gyülekezete tagadja, hogy a tagja lenne a Penny-utalványos szavazatvásárlási ügy gyanúsítottja

Közleményt adott ki a Hit Gyülekezete annak a kerepesi szavazatvásárlási ügynek a nyomán, amelyben egy férfi Penny-ajándékkártyákkal próbált szavazatokat szerezni a Fidesz javára az áprilisi parlamenti választásokon. Az egyház azért szólalt meg, mert több sajtóorgánum korábban „nagykőrösi lelkészként” hivatkozott a gyanúsítottra, J. Istvánra.

Az Index által szemlézett közleményben a Hit Gyülekezete hangsúlyozta: J. nem tagja az egyháznak, és semmilyen tisztséget nem visel náluk. Mint írták, a férfi egy általa alapított, Nagykőrösön működő vallási közösséget vezet, amely szimpatizál ugyan velük, de szervezetileg és jogilag teljesen független. Az egyház közölte azt is, hogy a választásokkal összefüggésbe hozott eseményekről nem volt tudomásuk, és azokhoz semmilyen közük nincs. Egyúttal vizsgálatot indítottak a nevük esetleges jogosulatlan használata miatt.

Szavazatért cserébe ajándékkártyát adott

Az ügy előzménye, hogy a rendőrség májusban gyanúsítottként hallgatott ki egy 54 éves férfit, aki a gyanú szerint 50–60 darab, egyenként tízezer forint értékű vásárlási utalványt – Penny-ajándékkártyát – osztott szét választók között. A kártyákért cserébe azt kérte, hogy a Fideszre szavazzanak az országgyűlési választáson. A nyomozás során a hatóságok több tucat utalványt, iratokat és a férfi telefonját is lefoglalták, és kiderült, hogy az egyesület mintegy 5 millió forint értékben vásárolt ilyen kártyákat.

A történet már korábban is nagy visszhangot váltott ki, amikor hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken a férfi arról beszél: „minket a Fidesz támogat”, és azt várja, hogy az ajándékban részesülők „partnerek legyenek” a szavazásnál. A kártyákat a kerepesi Gyár utcai roma telepen osztották szét, de a beszámolók szerint a körzetben így sem a kormánypárti jelölt nyert.

Több tízmilliós NKA-támogatást kapott az egyesület

Az ügy azért is keltett különösen nagy figyelmet, mert kiderült: a férfi által vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület nem sokkal a választás előtt jelentős állami támogatáshoz jutott. A szervezet összesen legalább 59 millió forint vissza nem térítendő forrást kapott a Nemzeti Kulturális Alap terhére, részben roma kulturális programokra, részben egyedi támogatásként – utóbbit már néhány nappal a voksolás előtt. A támogatásokról Hankó Balázs akkori miniszter döntött, aki egyben a Fidesz jelöltje volt az érintett választókerületben.

A választás napján felmerült a szervezett szállítás gyanúja is: beszámolók szerint egy kisbuszt is előkészítettek a választók mozgatására, bár végül – feltehetően a sajtó jelenléte miatt – ezt nem használták. A történtek miatt a helyi polgármester feljelentést tett.