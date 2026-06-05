Megugrott a megbetegedések száma, miután RFK Jr. a kanyaró kapcsán nyilatkozott

Az oltásellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak, a jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek. Ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F Kennedy Jr. egészségügyi miniszternek és stábjának, állítja az IFLScience egy friss kutatás alapján.

A 2025 elején, Texasban kitört kanyarójárvány közepette – amely végül 762 esettel tetőzött –, az egészségügyi miniszter véleménycikket írt a Fox Newsra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin „jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást”. Az állításokat mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül is, köztük Suzanne Humphries oltásszkeptikus orvos, aki a világ leghallgatottabb podcastjában, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről.

Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamint nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének.

Néha ugyan szerepel a kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedés híresztelnek, hiszen az A-vitamin magában rejti a túladagolás kockázatát, ami hosszú távon akár máj- és vesekárosodást is okozhat.

Túladagolásokhoz vezethetett RFK Jr. tanácsa

A massachusettsi Bostoni Gyermekkórház csapata egy, a neves JAMA szaklapban megjelent kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1. és június 1. között az A-vitamin, kanyaró és a csukamájolaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként azt találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve március 22-én érte el a csúcsot.

Ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival.

Ez a megnövekedett érdeklődés egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin-expozícióról szóló jelentések számának növekedésével: ezek alapján 2025 áprilisában a gyermekek A-vitamin-expozíciója 38,7 százalékkal nőtt a 2024-es év azonos időszakához képest. Hozzátették: az expozíciók egy része származhatott helyileg alkalmazott A-vitaminból, például bőrápolási termékekből, így nem mindegyik vezetett mérgezéshez vagy megbetegedéshez. Az időpontok egybeesése azonban felveti a kérdést, hogy megelőzhető lett-e volna néhány eset.

A tanulmány szerzői kiemelték: egy rendkívül fertőző és potenciálisan halálos betegséggel kapcsolatban mindig a bevált beavatkozásoknak, például a vakcináknak kell az üzenetek középpontjában állniuk, nem pedig a félretájékoztatásnak.

A kanyaró újbóli felbukkanása az Egyesült Államokban rávilágít arra, hogy fokozott társadalmi tudatosságra, erősebb oltási kampányokra és az egészségügyi tisztviselők tudományosan alátámasztott üzeneteire van szükség a jövőbeni járványkitörések megelőzése érdekében

– olvasható a kutatásban.