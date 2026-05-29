Cápariasztó spray és Amerikai pszichó – felnőttként is kihagyhatatlan az új Batman-játék

Idén 22 éve, hogy a brit Traveller’s Tales fejlesztőcsapat megalkotta a LEGO Star Wars: The Video Game-et, amiben a George Lucas-féle előzménytrilógia története volt végigjátszható, méghozzá építőkockás környezetben, minifigurákkal a főszerepben, sajátos humor kíséretében. Az akkor még frissnek számító koncepció akkora siker lett, hogy mára egy húsznál is több részt számláló sorozatról beszélhetünk, ami Star Wars után és mellett feldolgozta az Indiana Jones-filmeket, a Harry Potter-sorozatot, a Karib-tenger kalózait, a Gyűrűk ura- és Hobbit-trilógiát, illetve többször megmártózott a DC és Marvel képregények szuperhősös univerzumában is.

A fejlesztőcsapat és Batman múltja 18 évre nyúlik vissza, hiszen 2008-ban jelent meg a LEGO Batman: The Videogame, ami azóta két folytatást és egy spin-offot (LEGO DC Super-Villains) is megélt. A csapat legutóbb négy éve jelentkezett utoljára fejlesztéssel, lényegében visszatérve az alapokhoz, hiszen a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga az űropera mind a kilenc részét feldolgozta. A 2022 óta tartó csend ugyanakkor nem volt véletlen, hiszen a fejlesztők az eddigi legambiciózusabb munkájukon dolgoztak.

A május 22-én megjelent LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nem egyszerű folytatás, hanem egy olyan teljesen új szint a franchise életében, ami a jól megszokott LEGO-játékmenetet házasítja a Rocksteady Studios-féle Batman: Arkham-sorozat harcrendszerével és az Arkham Knight-ot idéző nyitott világgal.

Egy igazi legenda