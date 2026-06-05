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Átveri az agyunkat ez a látványos videó a Citadella mögött lenyugvó Holdról

videó, citadella, hold, látványosság, fotó
Beinrohr László
Állókép a videóból.
admin Lányi Örs
2026. 06. 05. 09:44
videó, citadella, hold, látványosság, fotó
Beinrohr László
Állókép a videóból.

Rendkívül látványos felvételt készített és küldött el lapunknak Beinrohr László, aki egy látványos együttállást örökített meg május 23-án. A videó készítése során ugyanis a lenyugvó Hold, a Gellért-hegyi Szabadság-szobor és az ország legnagyobb (6×12 méteres) nemzeti lobogója néhány percre közel egy vonalba került.

A videó különlegessége, hogy teljes egészében valós időben készült. 

A Hold a szélben lobogó magyar zászló mögött nyugszik le, miközben vékony felhőrétegek úsznak el felette, az előtérben pedig emberek sétálnak normális tempóban – mindez olyan mozgásérzetet kelt, ami első pillantásra lehetetlennek tűnik, mégis teljesen valóságos.

A látszólagos „trükk” tisztán optikai. A felvétel egy távcsövön keresztül, nagyítással készült, több mint 2 kilométeres távolságból. Ilyen nagyítás mellett a Hold égbolton való mozgása tisztán lekövethető, és sokkal gyorsabbnak tűnik, mint amire a legtöbb ember számítana. „Normál körülmények között a szemünknek nincs egy olyan fix vizuális támpontja, amely felfedné ezt a mozgást, így ritkán vesszük észre, milyen gyorsan is halad valójában a Hold” – írta a készítő.

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