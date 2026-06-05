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Élet-Stílus

Helyiek tiltakoznak Dua Lipa és Callum Turner háromnapos esküvője ellen Szicíliában

Dua Lipa és Callum Turner
Michael Kovac / Getty Images for Elton John AIDS Foundation
admin Csontos Kata
2026. 06. 05. 19:46
Dua Lipa és Callum Turner
Michael Kovac / Getty Images for Elton John AIDS Foundation
„Palermo nem a gazdagoké” – többek között ilyen üzenetek lepték el a várost.

Hétvégén Szicíliában tartja háromnapos esküvőjét az énekesnő Dua Lipa és színész kedvese, Callum Turner, azonban ennek nem mindenki örül az olasz szigeten: a lakosok egy része szerint felháborító, hogy a sztárpár miatt gyakorlatilag leállt a régió fővárosa, Palermo.

A palermóiak nem örülnek Dua Lipa esküvőjének

A Page Six arról ír, hogy a városban fokozott a rendőri jelenlét, az esemény főbb helyszínei köré kordonokat vontak fel, elzárva azokat a többi ember elől. Útlezárásokat és drónrepülési tilalmat is elrendeltek, és a környéken élőkkel titoktartási szerződést kötöttek. Egy helyi lakos a Guardiannek arról panaszkodott, három napja kénytelenek kilométerekkel távolabb parkolni, és gyalog munkába járni. Azt is mondta, nem tartja helyesnek, hogy egy ilyen rendezvény miatt lezárják a város: „Megérteném, ha a pápa miatt lenne, de egy énekes miatt nem” – fogalmazott.

Helyiek egy csoportja városszerte plakátokat helyezett el, melyen olasz és angol nyelven tiltakoznak az esküvő ellen, ilyen üzenetekkel:

  • „Palermo nem kiadó”,
  • „A tereink nem a ti nappalitok”
  • és „Palermo nem a gazdagoké”.

A plakátok eltávolítását követően az üzeneteket graffitiként tették újra közzé a tiltakozók.

Dua Lipáék egyébként hivatalosan már múlt hétvégén összeházasodtak Londonban, Olaszországban csak a lakodalmat tartják.

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Ez csak a polgári szertartás volt Londonban, a nagy bulit Olaszországban tartják majd.

Az olaszok tavaly is heves tiltakozásba kezdtek egy esküvő miatt: akkor a helyszín Velence volt, a házasulandók pedig Jeff Bezos és Lauren Sánchez. Az akkori demonstrációról írt cikkünket itt olvashatják el:

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Újabb sztáresküvő bolygatja fel Velencét: Jeff Bezos és Lauren Sánchez egy pazar, háromnapos ünnepség keretében kötik össze az életüket. A helyiek azonban egyáltalán nem lelkesednek az ötletért, sőt, tüntetéseket szerveznek ellene.
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