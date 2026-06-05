Helyiek tiltakoznak Dua Lipa és Callum Turner háromnapos esküvője ellen Szicíliában

Hétvégén Szicíliában tartja háromnapos esküvőjét az énekesnő Dua Lipa és színész kedvese, Callum Turner, azonban ennek nem mindenki örül az olasz szigeten: a lakosok egy része szerint felháborító, hogy a sztárpár miatt gyakorlatilag leállt a régió fővárosa, Palermo.

A palermóiak nem örülnek Dua Lipa esküvőjének

A Page Six arról ír, hogy a városban fokozott a rendőri jelenlét, az esemény főbb helyszínei köré kordonokat vontak fel, elzárva azokat a többi ember elől. Útlezárásokat és drónrepülési tilalmat is elrendeltek, és a környéken élőkkel titoktartási szerződést kötöttek. Egy helyi lakos a Guardiannek arról panaszkodott, három napja kénytelenek kilométerekkel távolabb parkolni, és gyalog munkába járni. Azt is mondta, nem tartja helyesnek, hogy egy ilyen rendezvény miatt lezárják a város: „Megérteném, ha a pápa miatt lenne, de egy énekes miatt nem” – fogalmazott.

Helyiek egy csoportja városszerte plakátokat helyezett el, melyen olasz és angol nyelven tiltakoznak az esküvő ellen, ilyen üzenetekkel:

„Palermo nem kiadó”,

„A tereink nem a ti nappalitok”

és „Palermo nem a gazdagoké”.

A plakátok eltávolítását követően az üzeneteket graffitiként tették újra közzé a tiltakozók.

Dua Lipáék egyébként hivatalosan már múlt hétvégén összeházasodtak Londonban, Olaszországban csak a lakodalmat tartják.

Az olaszok tavaly is heves tiltakozásba kezdtek egy esküvő miatt: akkor a helyszín Velence volt, a házasulandók pedig Jeff Bezos és Lauren Sánchez. Az akkori demonstrációról írt cikkünket itt olvashatják el: