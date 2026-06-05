Nagyobb nevet vártak Diósgyőrben, végül Takács Péter maradt az edző

Tisztában vagyok azzal, hogy nincs húsz éves edzői múltam, és egy csalódást keltő szezon után kell megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek” – idézte Takács Pétert a DVTK hivatalos honlapja.

Tapasztalatot csak idővel tudok szerezni, viszont a munkamorál és a klub iránti elkötelezettség az én esetemben egyáltalán nem lehet kérdés. Leginkább mentálisan szeretném magam felkészíteni erre a feladatra.

Megvan, hogy milyen játékstílusban, milyen taktikai elképezlések szerint képzelem el a jövő évi DVTK-t, de azt is le kell szögezni, hogy a terveket majd a játékoskerethez szükséges igazítani. Azon viszont nem akarok változtatni, hogy olyan futballunk legyen, ami tetszik, amit szeretnek a szurkolók.”

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Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója elárulta, több edzővel is beszélt az elmúlt hetekben, olyan szakemberekkel, akik tudják, hogyan kell feljutni a másodosztályból.

Végül mindent egybevéve arra jutottam, hogy Takács Pétert nevezem ki a felnőtt futball csapat vezetőedzőjének. Tudom, vannak olyanok, akik hazai szinten nagyobb nevű edző érkezését várták, én viszont többször elmondtam, hogy szeretnék ismét identitást adni a DVTK-nak.

Éppen ezért a külső tudás mellett olyan szakemberekre van szükségünk, akit tudják, mit jelent a címer. Peti ezzel pontosan tisztában van, hiszen hozzám hasonlóan gyerekkorától itt éli az életét.”

Takács az előző idény utolsó három fordulójában megbízott vezetőedzőként irányította a DVTK-t, amellyel 2-1-re győzött Kisvárdán, majd a későbbi címvédő ETO vendégeként a 4-0-ra, a bronzérmes Pakssal szemben otthon 3-1-re kapott ki.