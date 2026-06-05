bánki-tómegfulladtgyerekkirándulás
Belföld

A Bánki-tóba fulladt egy 15 éves fiú

24.hu
2026. 06. 05. 18:33

Pénteken 15 óra 30 perc körüli időben – egy iskolai kirándulás keretében – a Bánki-tó szabadstrandján fürdőző gyermekek közül egy 15 éves fiú elmerült a vízben – közölte Facebook-oldalán a Nógrád vármegyei rendőrség.

Mint írták, a fiatalkorú keresését a csoport kísérői azonnal megkezdték és értesítették a hatóságokat. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai rövid időn belül megkezdték az elmerült fiú keresését a tóban.

A különleges mentő egyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton fejezi ki őszinte részvétét és együttérzését az elhunyt fiú családjának és hozzátartozóinak. Hozzátették, a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

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