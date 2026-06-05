Guardiolát a saját hatása érte utol – milyen lesz a topfoci nélküle?

Minden dolog lényege annak történetében van. (Max Weber)

Még a Manchester City idei utolsó, Aston Villa elleni bajnokija előtt robbant a hír: Pep Guardiola nem tölti ki a szerződéséből hátralévő egy évet, és az idény végén távozik a Manchester Citytől. „Nehéz újat írni Guardioláról, szépet könnyebb” – írta ezután Marosi Gergely kollégánk, aki méltatta Guardiolát, hogy mekkora hatással volt az angol focira, illetve jelezte: pótolni nem, legfeljebb követni lehet majd őt.

A katalán edzőlegenda azzal indokolta a döntését, elfogyott az az energia, amelyre a topfoci mindennapos húsdarálójában szüksége lenne ahhoz, hogy még egy évig meccseket, trófeákat nyerjen a csapattal. Ez karrierje során már (legalább) egyszer, Barcelonában megtörtént vele. Azóta már eltelt több mint egy évtized, és az addig sem csekély hatása a játékról való gondolkodásra mára exponenciálisan nagyobb, felfoghatatlan jelentőségű.

Ha egy lépést hátrébb lépve folyamatában akarjuk megérteni Guardiola elfáradását, ezen kell végigmennünk.