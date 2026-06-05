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Guardiolát a saját hatása érte utol – milyen lesz a topfoci nélküle?

Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images
admin Bakos Kristóf
2026. 06. 05. 19:44
Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images
Pep Guardiola ugyan korábban többször is utalt rá, mégsem tölti ki a szerződését, és tíz év után távozik a Manchester Citytől. Az utódja minden bizonnyal a korábbi segítője, Enzo Maresca lesz. Guardiola lelépésével a futball teljes elmélettörténetének egy évtizedes korszaka zárul le – de vajon mi jöhet utána?

Minden dolog lényege annak történetében van. (Max Weber)

Még a Manchester City idei utolsó, Aston Villa elleni bajnokija előtt robbant a hír: Pep Guardiola nem tölti ki a szerződéséből hátralévő egy évet, és az idény végén távozik a Manchester Citytől. „Nehéz újat írni Guardioláról, szépet könnyebb” – írta ezután Marosi Gergely kollégánk, aki méltatta Guardiolát, hogy mekkora hatással volt az angol focira, illetve jelezte: pótolni nem, legfeljebb követni lehet majd őt.

A katalán edzőlegenda azzal indokolta a döntését, elfogyott az az energia, amelyre a topfoci mindennapos húsdarálójában szüksége lenne ahhoz, hogy még egy évig meccseket, trófeákat nyerjen a csapattal. Ez karrierje során már (legalább) egyszer, Barcelonában megtörtént vele. Azóta már eltelt több mint egy évtized, és az addig sem csekély hatása a játékról való gondolkodásra mára exponenciálisan nagyobb, felfoghatatlan jelentőségű.

Ha egy lépést hátrébb lépve folyamatában akarjuk megérteni Guardiola elfáradását, ezen kell végigmennünk.

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