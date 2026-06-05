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Élet-Stílus

Jót tesz Kapitány Istvánnak, ha naponta nyolc kávét iszik? És mennyi az ajánlott? – Dietetikust kérdeztünk

Getty Images
admin Biró Péter
2026. 06. 05. 21:15
Getty Images
A Magyar-kormány gazdasági és energetikai miniszteréről már a kampány alatt is kiderült, hogy szinte a kávét is kávéval issza, posztjai alapján az átlagos mennyiségnél sokkal többet fogyaszt. Ez viszont nem feltétlenül baj, ha olyanok az adottságok. Szabó Adrienn dietetikus segítségével próbáltunk eligazodni a sok tanulmány között, hogy megtudjuk, mi az ideális mennyiség a kávéból, milyen formában és mikor érdemes fogyasztani, és hogy miért lehet tökéletes választás az instant kávé is.

Kapitány István közösségi médiás tartalmainak jelentős részében kávét iszik, az ital a kampány során szinte összenőtt a Magyar-kormány gazdasági és energetikai miniszterével, aki az egyik videójában arról beszélt, hogy már a nyolcadik kávéjánál tart aznap. Kapitány változatos formában fogyasztja a kávét, hol eszpresszót, hol ristrettót, hol hosszú kávét iszik – mémesedett szokásán pedig láthatóan miniszterként sem akar változtatni.

Számít-e bármit, ha valaki nyolc élénkítőt fogyaszt el egy nap? Milyen előnyei és hátrányai vannak ekkora mennyiségnek? A többi között erről is kérdeztük Szabó Adrienn dietetikust, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpont Szakrendelő Intézetének munkatársát, aki arról is beszélt a lapunknak, hogy miért ajánlható tulajdonképpen mindenkinek, hogy naponta igyon néhány feketét – ha szereti.

Ha egészséges, szinte bármennyit ihat

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Mennyi vizet kell inni a kávé mellé és miért?
  • Tanácsos-e éhgyomorra inni a kávét?
  • A világos vagy a sötét pörkölésű az egészségesebb?
  • Mik lehetnek a kávé pozitív élettani hatásai?
  • Mire jó az instant kávé?
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