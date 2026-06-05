Jót tesz Kapitány Istvánnak, ha naponta nyolc kávét iszik? És mennyi az ajánlott? – Dietetikust kérdeztünk

Kapitány István közösségi médiás tartalmainak jelentős részében kávét iszik, az ital a kampány során szinte összenőtt a Magyar-kormány gazdasági és energetikai miniszterével, aki az egyik videójában arról beszélt, hogy már a nyolcadik kávéjánál tart aznap. Kapitány változatos formában fogyasztja a kávét, hol eszpresszót, hol ristrettót, hol hosszú kávét iszik – mémesedett szokásán pedig láthatóan miniszterként sem akar változtatni.
Számít-e bármit, ha valaki nyolc élénkítőt fogyaszt el egy nap? Milyen előnyei és hátrányai vannak ekkora mennyiségnek? A többi között erről is kérdeztük Szabó Adrienn dietetikust, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpont Szakrendelő Intézetének munkatársát, aki arról is beszélt a lapunknak, hogy miért ajánlható tulajdonképpen mindenkinek, hogy naponta igyon néhány feketét – ha szereti.
Ha egészséges, szinte bármennyit ihat
Cikkünkből többek között kiderül:
- Mennyi vizet kell inni a kávé mellé és miért?
- Tanácsos-e éhgyomorra inni a kávét?
- A világos vagy a sötét pörkölésű az egészségesebb?
- Mik lehetnek a kávé pozitív élettani hatásai?
- Mire jó az instant kávé?
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