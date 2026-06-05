Jót tesz Kapitány Istvánnak, ha naponta nyolc kávét iszik? És mennyi az ajánlott? – Dietetikust kérdeztünk

Kapitány István közösségi médiás tartalmainak jelentős részében kávét iszik, az ital a kampány során szinte összenőtt a Magyar-kormány gazdasági és energetikai miniszterével, aki az egyik videójában arról beszélt, hogy már a nyolcadik kávéjánál tart aznap. Kapitány változatos formában fogyasztja a kávét, hol eszpresszót, hol ristrettót, hol hosszú kávét iszik – mémesedett szokásán pedig láthatóan miniszterként sem akar változtatni.

Számít-e bármit, ha valaki nyolc élénkítőt fogyaszt el egy nap? Milyen előnyei és hátrányai vannak ekkora mennyiségnek? A többi között erről is kérdeztük Szabó Adrienn dietetikust, a Semmelweis Egyetem Szent Rókus Egészségközpont Szakrendelő Intézetének munkatársát, aki arról is beszélt a lapunknak, hogy miért ajánlható tulajdonképpen mindenkinek, hogy naponta igyon néhány feketét – ha szereti.

Ha egészséges, szinte bármennyit ihat