„Tanuljatok sokat, azt senki nem veheti el tőletek” – Zimány Lindát Miamiban kérdezték meg, mit tanácsol a pályakezdőknek

A minap egy olyan videó került fel egy Ziv Tamir nevű, luxusórák és ékszerek értékesítésével foglalkozó férfi TikTokjára, melyben egy, a magyarok számára ismerős arc tűnik fel: Zimány Lindáé.

A férfinek a modellből lett jogász karórája szúrt szemet, amit egyébként a videó leírásában az Audemars Piguet márka egyik modelljeként azonosított. „Ez az óra rendkívül népszerű és nagyon nehéz beszerezni, az emberek gyakran felárat is fizetnek azért, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak” – olvasható a bejegyzésben.

Egy amerikai TikTokker videójában tűnt fel Zimány Linda

Tamir a videóban először megdicsérte Zimány Linda óráját, majd arra kérte, mutassa meg azt a nézőknek. Utána a munkájáról kérdezte interjúalanyát. A magyar híresség ekkor megosztotta, hogy jogászként dolgozik az európai gyógyszeriparban. (Év elején a 24.hu-n is beszámoltunk róla, hogy sikerült a szakvizsgája és egészségügyi szakjogász lett.)

„És mi a legjobb tanácsod annak, akik még csak most kezdenek?” – jött a következő kérdés.

Tanuljatok sokat, mert azt senki nem veheti el tőletek. Életem során folyton megtapasztalom, hogy a tudásomat mindenhol tudom használni. Szóval próbálok annyit tanulni, amennyit csak tudok, és a megszerzett tudást hasznosítom a munkám során

– felelte Zimány Linda.

A videó készítője még érdeklődött alanya anyanyelve felől, majd megkérte Zimányt, hogy a karkötőit is mutassa meg a kamerának. Búcsúzóul azt mondta neki, nagyon inspirálónak találja őt.

Tamirnak a honlapja szerint Miami belvárosában van üzlete, és Instagramja szerint a közelmúltban Zimány Linda is a városban tartózkodott, így szinte biztos, hogy a villáminterjút is ott vették fel.