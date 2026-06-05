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Belföld

Tarr Zoltán: Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt

admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 22:05
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter „bűnlajstrommal” reagált az MTVA vezérének felmondására.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium üdvözli az MTVA vezérigazgatójának felmondását, csak azt sajnálják, hogy ez nem történt meg hamarabb – írta a Facebookon Tarr Zoltán.

A tárcavezető hozzátette: Papp Dániel igazgatóságát érdemes pár példával felidézni.

Ő irányította az MTVA-t akkor, amikor a közmédia a választás alatt konkrét hazugságokat állított az akkori legnépszerűbb ellenzék és jelenlegi kormánypárt programjáról és vezetőjéről. Papp vezette a közmédiát akkor is, amikor az M1 adásában lángoló stúdióval riogattak. De többek között szegénységgel, háborúval, éhezéssel, fázással, migrációval, Brüsszellel, Soros-tervvel, terrorral is riogatták a magyar felnőtteket és gyerekeket az MTVA Papp-érája alatt, miközben a közmédia maga sorra bukta a helyreigazítási pereket.

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: „Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt.” A miniszter kijelentette azt is, hogy a Tisza-kormány célja, hogy a közmédia a kormánytól és a politikusoktól független legyen, a sajtóetika szabályait betartva dolgozzon.

A hírhamisító Papp Dániel a kormányváltásra hivatkozva mondott fel

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését, amit azzal indokolt, hogy az új kormány a közmédia átalakítására készül. A felmondási ideje alatt még ellátja feladatait.

A Tisza-kormány átvilágítást és szerkezeti reformokat helyezett kilátásba a közmédiában, költségvetési biztos kirendelésével és a működés felügyeletének szigorításával. Emellett politikai nyomás is nehezedett a vezetésre, miután felmerült, hogy a hírszerkesztésben irányított tartalomkészítés zajlott, emiatt pedig Magyar Péter a közmédia vezetőinek lemondását követelte.

Papp személye korábban is vitatott volt: jogerős ítéletben mondták ki, hogy hírt hamisított, ennek ellenére vezérigazgató lehetett belőle.

A vezérigazgató felmondásával kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök is közzétett egy nyilatkozatot. 

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