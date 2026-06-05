„Ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból” – Magyar Péter videót tett közzé a péntek esti tüntetésről

Ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László nagykoalíció, ezer fős »tömeggel«. Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen…

– közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki egy videót is megosztott a Kossuth térre ért fideszes-mihazánkos tüntetésről.

A vonulásos tüntetés a migrációs paktum ellen címmel indult. A demonstrálók 17 órakor gyűltek össze a Kodály köröndön, ahonnan „Viktor! Viktor!” és „Hazaárulók!” skandálás közben a Parlamenthez vonultak. Részt vett az eseményen Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is, továbbá ott volt az egyéniben nagy vereséget szenvedő, de listáról bekerült Németh Balázs fideszes képviselő is, aki szerint Magyar Péter miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedett, és szándékosan hergelte a tüntetés résztvevőit az erkélyről.

Magyar a Miniszterelnökség épületénél az erkélyről megtapsolta az elhaladó tüntetőket, magyar zászlót lengetett, és mosolyogva szívecskét mutatott nekik, amire a legtöbben bemutatva, kiabálva reagáltak a kormányfőnek.

Toroczkai korábban arról írt, hogy az Európai Unió migrációs paktumának fő szabályai 2026. június 12-én kezdenek alkalmazandóvá válni. Ez alapján minden uniós tagállamnak kötelessége lesz befogadni a bevándorlók tömegeit, vagy fizetni kell. Ennek előzménye, hogy Magyar Péter Brüsszelben bejelentette, hogy a Magyarország számára az eddig blokkolt 16,4 milliárd euró – 6000 milliárd forintnyi összeg – felszabadításáról állapodtak meg Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, aki azt is közölte, hogy a következő tanévtől a magyar diákok ismét hiánytalanul részt vehetnek az Erasmus-programban. A történtek után Orbán Viktor felkérdezte a kormányfőt: mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?

A miniszterelnök Brüsszelben és a magyar parlamentben is beszélt a mikgrációs paktumról. Megjegyezve, hogy nem túl szerencsés a paktum neve, mert ijesztő lehet az emberek számára, de egyértelműsítette, ez arra vonatkozik, hogy mi lesz, ha újra tömeges migrációs hullám történik. Több lehetőség lesz a fellépésre: aki tud, vállalhatja a befogadást, aki nem, az fizethet, aki pedig utóbbira sem képes, az tud segíteni a tagtársaknak a külső határok védelmében.

Annyit tudok itt megerősíteni Brüsszelben is, sokszor elmondtuk, hogy az új magyar kormány alatt ugyanolyan egyértelmű és szigorú szabályok lesznek Magyarországon. (…) Magyarországon nem lesznek migránstáborok

– mondta Magyar Péter.

A parlamentben a kormányfő úgy fogalmazott: a paktumban van egy olyan opció is, hogy ha jönne egy újabb migrációs hullám, akkor Magyarország felajánlhatja, hogy nem vesz át migránsokat, nem fizet, hanem felajánlja a segítséget például Görögországnak, Máltának, más országoknak, így a paktum nem jelenti azt önmagában, hogy kötelezően migránsokat kellene befogadni Magyarországra.

Ugyanakkor a pénteki tüntetés szervezői azt írták: „Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem azé, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar emberek hangjának is hallatszania kell”.

Azt is kiemelték, a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondják el a véleményüket.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Ezt követően kijelentette, készen állunk arra, hogy megküzdjünk a hazánkért. A politikus kiemelte, mi hiába védjük a magyar-szerb határt, ha a spanyol és olasz partokon bejönnek a migránsok, aztán a paktum értelmében idehozzák őket.