Varga Barnabás duplázott a finnek ellen, Szappanost megünnepelte a Puskás Aréna

Ahogy Marco Rossi pénteken megígérte, Szappanos Péter ált a magyar kapuban, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa harmadszor volt válogatott, de először kapott lehetőséget a kezdőcsapatban.

De a kapitány Csinger Márk személyében újoncot is avatott, a győri védő szereplése azért került előtérbe, mert a szakvezetés Dárdai Mártonra sérülés miatt nem számíthatott. Az ugyancsak hiányzó Bolla Bendegúz helyére Osváth Attila került a jobbszélre, elöl viszont teljes volt a támadóalakzat Sallai Rolanddal, Tóth Alexszel, Szoboszlai Dominikkal és Varga Barnabással.

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Varga harmadik duplája

Lendületesen kezdett a magyar csapat, bár Szoboszlai szabadrúgása és Kerkez távoli kísérlete nem találta el a kaput, érezni lehetett, hogy a nyomást nem bírja sokáig a vendégcsapat.

Így is lett, a 25. percben Szoboszlai jobbról középre lőtt szabadrúgására Varga Barnabás érkezett, és megelőzve a védőjét 7 méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-0).

A 65-70 százalékos labdabirtoklás nem csökkent, így az ötvenezer fős hazai szurkolótábor nagy örömére folytatódott a nyomás, és ez egy újabb Varga-gólt eredményezett: a 43. percben az AEK Athén csatára olyat tett, amire azért nem gyakran van példa, a 16-oson kívülről, mintegy 18 méterről vállalkozott lövésre, a labda pedig a jobb kapufát is érintve besurrant a kapuba (2-0).

Vargának ez volt a 15. gólja nemzeti csapatban, és Izrael és Portugália után harmadszor tudott duplázni.

Újoncok avatása

A szünetben Rossi két helyen változtatott, Tóth Alex és Osváth helyére Redzic, illetve Szűcs Kornél állt be, de a mérkőzés következő említésre méltó eseménye a 63. percben ismét egy csere lett, amikor Szappanost a lelátó felállva ünnepelte, csakúgy, mint a helyére beálló újonc Yaakobishvili Áron.

De jött Vitális helyére Szűcs Tamás is, aki gyakorlatilag majdnem első labdaérintésére gólt szerzett, 25 méteres lövése alig kerülte el a kaput.

A semmiből egyszer csak feltámadtak a finnek, előbb a 69. percben Keskinen kínálta meg Yaakobishvilit, aki hatalmasat védett, majd a 72. percben Miettinen vállalkozott távoli lövésre, és a labda a jobb kapufánál befért a kapuba (2-1).

A gól után újabb újoncot avatott a magyar csapat, Varga helyére az AZ Alkmaarban futballozó, 19 éves Kovács Bendegúz lépett pályára.

A 75. percben Kerkez lábában volt a harmadik gól, de éles szögből elvétette a bal alsó sarkot, válaszol a másik oldalon Keskinen egyenlíthetett volna, de Yaakobishvili ismét nagyot védett.

A vége 2-1 maradt, az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.