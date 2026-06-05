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Megkezdődtek az előkészületek Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához

Görög Márta, Laura Codruţa Kövesi
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete / Facebook
Görög Márta igazságügyi miniszter (b) és Laura Codruţa Kövesi európai uniós főügyész (j) Brüsszelben 2026. június 5-én
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 20:41
Görög Márta, Laura Codruţa Kövesi
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete / Facebook
Görög Márta igazságügyi miniszter (b) és Laura Codruţa Kövesi európai uniós főügyész (j) Brüsszelben 2026. június 5-én
A kormány célja, hogy Magyarország már 2027-ben teljes jogú tagja legyen az uniós ügyészségnek.

Hivatalosan is elindult a folyamat hazánk Európai Ügyészséghez (EPPO) történő csatlakozására – közölte pénteken Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete. A tervek szerint a csatlakozás 2027-re valósulhat meg.

A lépés részeként Görög Márta igazságügyi miniszter találkozott Laura Codruţa Kövesi európai főügyésszel, ahol hangsúlyozta: Magyarország kész aktív és konstruktív partnerként bekapcsolódni az ügyészség munkájába. Az EPPO feladata az uniós forrásokat érintő bűncselekmények, például csalások és korrupciós ügyek kivizsgálása.

A csatlakozási szándékot a kormányfő már korábban jelezte: május 29-én átadta a vonatkozó nyilatkozatot az Európai Bizottság elnökének, majd június 1-jén a parlamentben is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan benyújtotta kérelmét. A tervek szerint az Európai Ügyészség akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd az országban.

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