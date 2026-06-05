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Belföld

Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban

admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 05. 21:37
A szociális és családügyi miniszter szerint a problémák megoldásához nem rendfenntartókra, hanem szakemberekre van szükség.

Június 5-e péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban – jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos a feltöltött videóban emlékeztetett: a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert „képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet”.

Ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra

fogalmazott. A gyermekotthonokba szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök – tette hozzá.

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