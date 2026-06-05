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Belföld

Orvoshiány miatt leáll a szülészet a mátészalkai kórházban

24.hu
2026. 06. 05. 21:09

Orvoshiány miatt június közepétől augusztus végéig nem tudnak a mátészalkai kórházban szülni a kismamák, csak az otthonuktól 20-40 percre – közölte az RTL Híradó.

A riportban egy nyolcadik hónapban lévő várandós nő nyilatkozott, aki arról beszélt, vizsgálatra még a mátészalkai intézménybe tud menni, azonban ha beindul a szülés, akkor mentőt kell hívnia, és a fehérgyarmati vagy a nyíregyházi kórházban tudják majd fogadni.

A szakemberek a nyári hónapokban a szabadságolások miatt fognak hiányozni, az intézményben csak kisebb, egynapos műtéteket végeznek majd a járóbeteg-ellátás és a terhesgondozás mellett. A település polgármestere, Hanusi Péter szerint ez elfogadhatatlan, és arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül ezt a helyzetet.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pénteken azt közölte a híradóval, hogy ismert számukra a probléma, ezért jövő héten egyeztetésre hívják a kórház vezetését, és igyekeznek hosszú távú megoldást találni.

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