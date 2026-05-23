Itt egy laptop, ha MacBookot szeretne, de nem tud Windows nélkül élni

Az Apple-t lehet szeretni meg utálni is, viszont azt még az utóbbi érzelmi póluson lévő felhasználók is elismerik, hogy az almás vállalat a fennállása során már jó néhány alkalommal törte meg az aktuális status quót a milliók által használt technológiai eszközök piacán. Bár nem a 2007-ben debütált iPhone volt az első okostelefon, de ez a készülék indította el a mára megkerülhetetlen kütyük korszakát, és, ha nem is ekkora léptékű, de mindenképpen jelentős fordulat volt az is, mikor a saját fejlesztésű, ARM architektúrát használó M-chipek bevezetésével a vállalat megtörte az x86-alapú processzorokkal dolgozó AMD és Intel uralmát ebben a szegmensben.

Ahogy az lenni szokott, ebben az esetben sem az Apple találta fel a spanyolviaszt, hiszen korábban a Microsoft is próbálkozott ARM-es chipet használó eszközök bevezetésével, de a konkurenciát leköröző teljesítmény, illetve a szoftverkompatibilitás terén a Tim Cook vezérlete alatt készült MacBook-gépek hozták el az áttörést. Ami oda vezetett, hogy a konkurens gyártók is bátrabban nyúltak az ARM-hez, és a Qualcomm Snapdragon X processzorok egyre több gépben jelentek meg.

A tajvani gyártó egyik legújabb chipje, a Snapdragon X2 Elite Extreme került az Asus Zenbook A16-ba is, cikkünkből pedig kiderül, hogy egy ilyen chippel mire lehet számítani egy Windows 11 operációs rendszert használó laptop esetében.

6 fotó