35 évesen meghalt a korábbi NB I-es labdarúgó

A középpályás az utánpótlást követően előbb a második csapatban bizonyított, majd 2010-ben az élvonalban is bemutatkozhatott. A DVTK elleni, hazai mérkőzésen, a 72. percben küldte őt pályára Prukner László, írta a klub hivatalos honlapja.

„Egy fiatalember halálát mindig nehéz feldolgozni, főleg, ha egy olyan emberről beszélünk, mint amilyen Tomi volt, az elvesztése értetlenséggel és fájdalommal tölt el mindenkit” – mondta egykori játékosáról Prukner, a klub jelenlegi elnöke.

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Tudtuk, hogy régóta küzd a betegségével, de az életben is ugyanolyan nagy harcos volt, mint a pályán. Balázs Benjáminnal és Bőle Lukáccsal együtt volt fiatalként játékosom, mindhármunknak szép jövőt jósoltunk, sajnos Tominak nem sikerült ezt beváltania, hiszen egy csapatépítőn kiderült a betegsége.

Horváth Tamás összesen 31 élvonalbeli találkozón lépett pályára Rákóczi mezben, és egy gólt szerzett – a Diósgyőr ellen.