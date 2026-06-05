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Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.06.05.

MTI/Bodnár Boglárka
Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond az MTVA óbudai székházában tartott díjátadó ünnepségen, amelyen kiemelkedõ munkatársait díjazta a közmédia 2025. március 11-én.
24.hu
2026. 06. 05. 21:36
MTI/Bodnár Boglárka
Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond az MTVA óbudai székházában tartott díjátadó ünnepségen, amelyen kiemelkedõ munkatársait díjazta a közmédia 2025. március 11-én.
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