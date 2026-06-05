Először adták át a Kálloy Molnár Péter-díjakat, Pokorny Lia a színész családjának ajánlotta fel a pénzjutalmat

Pokorny Lia és Lutter Imre kapta az idén először átadott Kálloy Molnár Péter-díjat, amelyet a tavaly decemberben elhunyt színész emlékére hoztak létre. A színésznő a díjjal járó félmillió forintos jutalmat a színész családjának ajánlotta fel.

Nagyon vegyes érzéseim voltak, mert egyrészt kiemelten megtisztelő, hogy én ezt a díjat megkaphattam, ugyanakkor megszokhatatlan az érzés, hogy Péter nincs többé. Egy pár szóban át is adtam a közönségnek, hogy nem így szoktam egy színpadon állni Péterrel. Gyönyörű maga a díj, hiszen pontosan szimbolizálja őt: én olyannak ismertem meg, aki sokat küzdött, hiszen nagyon vágyott az elismerésre és a szeretetre. Benne volt a vágy, hogy látható magasságban legyen mások számára. Szerintem ez már az életében megtörtént, de valahogy mégsem érezte és élte meg, hogy tisztelik és szeretik. Ez fájdalmas és tanulságos is

– idézi a színésznő méltató szavait a Blikk.

Maga a díj az enyém, és Pétert így hazaviszem magammal, de a pénzdíj egyértelműen a családé, ez nem volt kérdés a számomra

– indokolta meg döntését Pokorny. A színész özvegye, Lestár Ágnes először visszautasította a felajánlást, majd végül elfogadta, mondván, hogy a Kálloy Molnár Péter Alapítványnál – amelyet Venyige Péter, Buda Gábor és Hajdu Steve alapított – jó helye lesz az összegnek.

Kálloy 2025 decemberében halt meg 55 évesen, hasnyálmirigyrákkal küzdött.