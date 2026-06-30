Európa fekete napja a focivébén

Japán vezetett ugyan Brazília ellen, de a második félidőben az ötszörös világbajnok fordítani tudott.

Hogy nyúlt bele a meccsbe Carlo Ancelotti, és miért viselkedett a pályán kiscsapatként a torna előtt a vb-győzelmet megcélzó ázsiai válogatott?

Paraguay megszerezte első gólját a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában, majd tizenegyesekkel aratott heroikus győzelmet Németország fölött.

Miért hasonlít Egri Viktor szerint Paraguay egy falusi kiscsapatra, és mi romlott el a németeknél, akik az egyéni kvalitások alapján magasan verték az ellenfélt?

A 2022-ben vb-4. Marokkó a 90+1. percben egyenlített Hollandia ellen, majd egy végletekig kiélezett tizenegyespárbajban kiejtette Ronald Koeman csapatát.

Miért van nagyobb potenciál az idei marokkói csapatban, mint a 2022-esben, és miért kínos, ha egy szövetségi kapitány a kiesés után azzal magyarázkodik, hogy azt tette, amit a népakarat diktált?

Többek között ezekről a témákról beszéltünk a Ziccer legfrissebb adásában, és hadat üzentünk a teljesen haszontalan totyogós tizenegyeseknek is.