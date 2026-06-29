Nagyon érdekes statisztika, hogy Paraguay eddig négyszer jutott tovább csoportjából a világbajnokságokon, de az egyenes kieséses szakaszban még sohasem szerzett gólt!

1986-ban Anglia 3-0-ra, 1998-ban Franciaország aranygóllal 1-0-ra, négy évvel később Németország (1-0) verte a nyolcaddöntőben. 2010-ben aztán a legjobb 16 között továbbjutott egy 0-0-val és tizenegyesekkel Japán ellen, majd a negyeddöntőben a spanyoloktól 1-0-ra kikapott.