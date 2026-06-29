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Foci-vb: Németország – Paraguay 0-1 (élő)

Paraguay's midfielder #19 Julio Enciso celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026.
Odd ANDERSEN / AFP
Julio Enciso szerezte Paraguay vezető gólját
admin Pincési László
2026. 06. 29. 22:00FRISSÍTVE: 2026. 06. 29. 23:21
Paraguay's midfielder #19 Julio Enciso celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026.
Odd ANDERSEN / AFP
Julio Enciso szerezte Paraguay vezető gólját
Paraguay eddig egyszer jutott tovább egyenes kieséses párharcban a világbajnokságok történetében, de ami érdekes, hogy még sohasem tudott gólt szerezni. Bezzeg most, a németek ellen! Kövesse élőben!
Jún. 29. Június 29. 22:30
BOSTON Gillette Stadium
GER Németország
0:1
PAR Paraguay
LEGJOBB 32
közvetítés
Julio Enciso
Enciso
41
4-2-3-1
4-5-1
Manuel Peter Neuer Neuer 1
Joshua Walter Kimmich Kimmich 6
Antonio Rudiger Rüdiger 2
Jonathan Tah Tah 4
Nathaniel Brown Brown 18
Felix Nmecha Nmecha 23
Aleksandar Pavlovic Pavlović 5
Leroy Aziz Sane Sané 19
Deniz Undav Undav 26
Florian Wirtz Wirtz 17
Kai Havertz Havertz 7
Orlando Daniel Gill Noldin O. Gill 12
Juan Jose Caceres Caceres 4
Gustavo Raul Gomez Portillo G. Gomez 15
Jose Maria Canale Dominguez Canale 13
Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica Alonso 6
Adrian Andres Cubas Cubas 14
Miguel Angel Almiron Rejala M. Almiron 10
Damian Josue Bobadilla Benitez Bobadilla 16
Matias Galarza Fonda Galarza 23
Julio Cesar Enciso Enciso 19
Gabriel Avalos Stumpfs Avalos 21
45+5'

Félidő

A játékvezető öt percet hosszabbított, de ez nem hozott változást. Németország fölényben játszik, de Paraguay vezet.

42'

Németország–Paraguay 0-1

Csak panaszkodnunk kellett!

A 42. percben Almiron váltott ügyesen Galarzával, akinek beadását Enciso senkitől sem zavartatva fejelte a kapu jobb oldalába (0-1).

41'

Beoltva gól ellen

Nagyon érdekes statisztika, hogy Paraguay eddig négyszer jutott tovább csoportjából a világbajnokságokon, de az egyenes kieséses szakaszban még sohasem szerzett gólt!

1986-ban Anglia 3-0-ra, 1998-ban Franciaország aranygóllal 1-0-ra, négy évvel később Németország (1-0) verte a nyolcaddöntőben. 2010-ben aztán a legjobb 16 között továbbjutott egy 0-0-val és tizenegyesekkel Japán ellen, majd a negyeddöntőben a spanyoloktól 1-0-ra kikapott.

31'

Szervezett Paraguay

Paraguay kiválóan megszervezte a játékát, a dél-amerikaiak mély 4-4-2-es felállásban játszanak, ebből próbálnak labdaszerzés után 4-3-3-ra váltani. Akárhogy is, Németország eddig nehezen találja a réseket a szoros védekezésen, Paraguay kifogta a szelet az ellenfél vitorláiból.

16'

Meddő mezőnyfölény

Németország fölényben volt az első negyedórában, de komoly veszélyt nem jelentett Paraguay kapujára.

12'

Neuer az új német csúcstartó

Manuel Neuer 23. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, ezzel a Bayern München kapusa a német ranglista élére került, megelőzve Miroslav Klosét és Lothar Matthäust (22-22 szereplés).

Nemzetközi szinten Cristiano Ronaldóval és Paolo Maldinivel áll azonos szinten, csupán Lionel Messinek van több szereplése (26).

29 June 2026, USA, Foxborough: Soccer, Men, 2026 World Cup, National Team, Germany vs. Paraguay, Round of 32 at Boston Stadium, goalkeeper Manuel Neuer (Germany) warming up before the game.
JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

8'

Aktívabb németek

Bár a második percben Neuernek volt dolga először, utána Undav, majd Wirtz is próbálkozott a másik oldalon, de sikertelenül.

1'

Elkezdődött...

.. a nap második tizenhatoddöntője, a Németország–Paraguay csata.

A mérkőzést a paraguayiak kezdték.

22:22

Piszkos mentalitással

Julian Nagelsmann a mérkőzés előtt interjút adott a ZDF-nek. Ebben azt követelte, hogy csapata vegye át az ellenfél „piszkos mentalitását”.

22:19

Eddig két meccs

Amint írtuk, a felek eddig egyszer futottak össze a vébéken: a 2002-es nyolcaddöntőben Németország Oliver Neuville 88. percben szerzett góljának köszönhetően 1–0-ra nyert.

A másik összecsapásuk egy 2013 augusztusában, Kaiserslauternben rendezett felkészülési mérkőzés volt, amely 3-3-as döntetlennel zárult. Manuel Neuer a teljes 90 percet a német kapuban töltötte, míg Antonio Sanabria csereként debütált a paraguayi válogatottban.

22:09

Visszatér a játékos, aki történelmet írt a vébén

A paraguayi válogatottba visszatér a kulcsjátékos Miguel Almiron, aki azzal vált híressé, hogy első játékos lett, akit azért állítottak ki, mert eltakart szájjal mondott valamit az ellenfelének. Ugyanakkor most Diego Gomez nem léphet pályára eltiltás miatt.

Junior Alonso, Jose Canale és Damian Bobadilla is bekerül a csapatba Gustavo Velazquez, Omar Alderete és Alexandro Maidana helyett.

Paraguay: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Canale, J. Alonso – Cubas – Almirón, D. Bobadilla, Galarza, Enciso – Ávalos.

22:05

Nagelsmann két helyen változtatott

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya két változtatást hajtott végre ahhoz a csapathoz képest, amely legutóbb 2-1-re kikapott Ecuadortól.

Bekerült Deniz Undav, aki eddig három gólt szerzett a tornán, illetve a 23 éves balbekk, Nathaniel Brown – ez azt jelenti, hogy Jamal Musiala és David Raum a kispadon kezd.

Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, N. Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Havertz, Wirtz – Undav.

22:05

Jön a német-paraguayi csata

Németország Paraguayjal csap össze a legjobb 32 között a világbajnokság bostoni mérkőzésén. A németek harmadszor találkoznak a dél-amerikai riválissal, vb-n másodszor: 2002-ben, Dél-Koreában is a kieséses szakasz első körében csaptak össze, és akkor 1-0-ra az európai gárda nyert.

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