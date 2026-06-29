Félidő
A játékvezető öt percet hosszabbított, de ez nem hozott változást. Németország fölényben játszik, de Paraguay vezet.
A játékvezető öt percet hosszabbított, de ez nem hozott változást. Németország fölényben játszik, de Paraguay vezet.
Csak panaszkodnunk kellett!
A 42. percben Almiron váltott ügyesen Galarzával, akinek beadását Enciso senkitől sem zavartatva fejelte a kapu jobb oldalába (0-1).
Nagyon érdekes statisztika, hogy Paraguay eddig négyszer jutott tovább csoportjából a világbajnokságokon, de az egyenes kieséses szakaszban még sohasem szerzett gólt!
1986-ban Anglia 3-0-ra, 1998-ban Franciaország aranygóllal 1-0-ra, négy évvel később Németország (1-0) verte a nyolcaddöntőben. 2010-ben aztán a legjobb 16 között továbbjutott egy 0-0-val és tizenegyesekkel Japán ellen, majd a negyeddöntőben a spanyoloktól 1-0-ra kikapott.
Paraguay kiválóan megszervezte a játékát, a dél-amerikaiak mély 4-4-2-es felállásban játszanak, ebből próbálnak labdaszerzés után 4-3-3-ra váltani. Akárhogy is, Németország eddig nehezen találja a réseket a szoros védekezésen, Paraguay kifogta a szelet az ellenfél vitorláiból.
Három perc felfrissülés.
Németország fölényben volt az első negyedórában, de komoly veszélyt nem jelentett Paraguay kapujára.
Manuel Neuer 23. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, ezzel a Bayern München kapusa a német ranglista élére került, megelőzve Miroslav Klosét és Lothar Matthäust (22-22 szereplés).
Nemzetközi szinten Cristiano Ronaldóval és Paolo Maldinivel áll azonos szinten, csupán Lionel Messinek van több szereplése (26).
Bár a második percben Neuernek volt dolga először, utána Undav, majd Wirtz is próbálkozott a másik oldalon, de sikertelenül.
.. a nap második tizenhatoddöntője, a Németország–Paraguay csata.
A mérkőzést a paraguayiak kezdték.
Julian Nagelsmann a mérkőzés előtt interjút adott a ZDF-nek. Ebben azt követelte, hogy csapata vegye át az ellenfél „piszkos mentalitását”.
Amint írtuk, a felek eddig egyszer futottak össze a vébéken: a 2002-es nyolcaddöntőben Németország Oliver Neuville 88. percben szerzett góljának köszönhetően 1–0-ra nyert.
A másik összecsapásuk egy 2013 augusztusában, Kaiserslauternben rendezett felkészülési mérkőzés volt, amely 3-3-as döntetlennel zárult. Manuel Neuer a teljes 90 percet a német kapuban töltötte, míg Antonio Sanabria csereként debütált a paraguayi válogatottban.
A paraguayi válogatottba visszatér a kulcsjátékos Miguel Almiron, aki azzal vált híressé, hogy első játékos lett, akit azért állítottak ki, mert eltakart szájjal mondott valamit az ellenfelének. Ugyanakkor most Diego Gomez nem léphet pályára eltiltás miatt.
Junior Alonso, Jose Canale és Damian Bobadilla is bekerül a csapatba Gustavo Velazquez, Omar Alderete és Alexandro Maidana helyett.
Paraguay: Gill – J. Cáceres, G. Gómez, Canale, J. Alonso – Cubas – Almirón, D. Bobadilla, Galarza, Enciso – Ávalos.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya két változtatást hajtott végre ahhoz a csapathoz képest, amely legutóbb 2-1-re kikapott Ecuadortól.
Bekerült Deniz Undav, aki eddig három gólt szerzett a tornán, illetve a 23 éves balbekk, Nathaniel Brown – ez azt jelenti, hogy Jamal Musiala és David Raum a kispadon kezd.
Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, N. Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Havertz, Wirtz – Undav.
Németország Paraguayjal csap össze a legjobb 32 között a világbajnokság bostoni mérkőzésén. A németek harmadszor találkoznak a dél-amerikai riválissal, vb-n másodszor: 2002-ben, Dél-Koreában is a kieséses szakasz első körében csaptak össze, és akkor 1-0-ra az európai gárda nyert.