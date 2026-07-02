Négy perc alatt is dugába dőlhet minden

Anglia szenzációs blama előtt állt, de jött Harry Kane és kihúzta a bajból a társakat. Szenegál viszont úgy tűnt, vígan bejut a legjobb 16 közé, de néhány perc alatt mindent elrontott, a harmadik rendező ország is továbbjutott. Világbajnoki kibeszélő.
Háromharmad
Első kézből
Kele János: A futball legalább annyira szeretné használni a hatalmat, amennyire a hatalom a futballt
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!