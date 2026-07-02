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Ziccer

Négy perc alatt is dugába dőlhet minden

admin Aranyossy Áron
Gabay Balázs
admin Bakos Kristóf
2026. 07. 02. 14:20
Anglia szenzációs blama előtt állt, de jött Harry Kane és kihúzta a bajból a társakat. Szenegál viszont úgy tűnt, vígan bejut a legjobb 16 közé, de néhány perc alatt mindent elrontott, a harmadik rendező ország is továbbjutott. Világbajnoki kibeszélő.

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