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Foci-vb, egyenes kieséses szakasz: Brazília-Japán 0-0

Matheus Cunha és Daichi Kamada.
Molly Darlington/Getty Images
Matheus Cunha és Daichi Kamada.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 29. 18:43FRISSÍTVE: 2026. 06. 29. 19:21
Matheus Cunha és Daichi Kamada.
Molly Darlington/Getty Images
Matheus Cunha és Daichi Kamada.
Jún. 29. Június 29. 19:00
HOUSTON NRG Stadium
BRA Brazília
0:0
JPN Japán
LEGJOBB 32
közvetítés
Kaishu Sano
Sano
11
Casemiro
Casemiro
13
4-3-3
3-4-2-1
Alisson Ramses Becker A. Becker 1
Danilo Luiz da Silva Danilo 13
Marcos Aoas Correa Marquinhos 4
Gabriel dos Santos Magalhaes Gabriel 3
Douglas dos Santos Justino de Melo Douglas Santos 16
Bruno Guimaraes Rodriguez Moura Bruno G. 8
Carlos Henrique Casemiro Casemiro 5
Lucas Tolentino Coelho de Lima Paqueta L. Paqueta 20
Rayan Vitor Simplício Rocha Rayan 26
Matheus Santos Carneiro Da Cunha Cunha 9
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Vini Jr. 7
Zion Suzuki Z. Suzuki 1
Shogo Taniguchi Taniguchi 3
Takehiro Tomiyasu Tomiyasu 22
Hiroki Ito H. Ito 21
Ritsu Doan Doan 10
Daichi Kamada Kamada 15
Kaishu Sano Sano 24
Junya Ito J. Ito 14
Keito Nakamura Nakamura 13
Ayase Ueda Ayase 18
Daizen Maeda Maeda 11
14'

Cunha lövése gyengécske

Egy labdaszerzést követően gyorsan helyzetbe került, de a lapos lövése egy kicsit gyengére sikerült, a szögletet pedig lehúzta Suzuki.

12'

Vinícius Júnior nagyot kapott

Nem volt szándékos, de Sano elkésett és pont a bokájára lépett. A brazilnak mázlija volt, hogy nem sérült meg nagyon, de a japánnak is, mert ha ebből súlyos sérülés van, aki piros lapot is érhetett volna.

5'

Beszorult Japán

Az első öt percben nagyjából az történt, amire számítani lehetett: Japán visszaállt védekezni a saját térfelére, a brazilok pedig nagy erővel támadnák őket. Az első percekben ez nem vezetett helyzetekig.

1'

Elindultunk!

Fehér mezükben a japánok, a brazilok hagyományos szerelésükben.

18:41

Casemiro a kezdőben

Sokat kritizálták a brazil középpályást, de Carlo Ancelotti bizalma töretlen. A japánoknál némi meglepetés, hogy Kubo Takefusza csak csere.

18:31

A történelem Brazília oldalán áll

A két válogatott összesen 14 alkalommal találkozott egymással: Brazília 11 alkalommal győzött, 2 döntetlen született, és mindössze 1 alkalommal nyert Japán.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

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