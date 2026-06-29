Cunha lövése gyengécske
Egy labdaszerzést követően gyorsan helyzetbe került, de a lapos lövése egy kicsit gyengére sikerült, a szögletet pedig lehúzta Suzuki.
Egy labdaszerzést követően gyorsan helyzetbe került, de a lapos lövése egy kicsit gyengére sikerült, a szögletet pedig lehúzta Suzuki.
Nem volt szándékos, de Sano elkésett és pont a bokájára lépett. A brazilnak mázlija volt, hogy nem sérült meg nagyon, de a japánnak is, mert ha ebből súlyos sérülés van, aki piros lapot is érhetett volna.
Az első öt percben nagyjából az történt, amire számítani lehetett: Japán visszaállt védekezni a saját térfelére, a brazilok pedig nagy erővel támadnák őket. Az első percekben ez nem vezetett helyzetekig.
Fehér mezükben a japánok, a brazilok hagyományos szerelésükben.
Minden és mindenki készen áll Houstonban.
Sokat kritizálták a brazil középpályást, de Carlo Ancelotti bizalma töretlen. A japánoknál némi meglepetés, hogy Kubo Takefusza csak csere.
🇧🇷 BRAZIL vs JAPAN 🇯🇵
Starting XI’s confirmed! ✅ pic.twitter.com/5mmq7sbBkK
— EuroFoot (@eurofootcom) June 29, 2026
A két válogatott összesen 14 alkalommal találkozott egymással: Brazília 11 alkalommal győzött, 2 döntetlen született, és mindössze 1 alkalommal nyert Japán.