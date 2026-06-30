Holland kapitány a vb-kiesés után: Ha a marokkóiak nem egyenlítenek ki a 91. percben, akkor most mindenki engem dicsérne

„Nem nyújtottam be a lemondásomat a szövetségnél, nyugodtan végig kell gondolnom a történteket” – jelentette ki a 63 éves holland szakvezető, aki kitért azokra a kritikákra is, melyek szerint túlságosan defenzív hadrendet alakított ki a legutóbb vb-negyedik afrikaiak ellen.

„Az öt védő nem azt jelenti, hogy félünk, hanem azt, hogy kedvezőbb kiindulási alapot akarunk teremteni. Elöl három támadónk volt.”

Az 1988-ban játékosként Európa-bajnok tréner kifejtette: tisztában van a kapitánysággal együtt járó kihívásokkal.

Ha a marokkóiak nem egyenlítenek ki a 91. percben, akkor most mindenki engem dicsérne. Így most azt kapom, hogy miért álltunk fel túl sok védővel. Nem foglalkozom a kritikákkal, most is ugyanígy döntenék, ráadásul a játékosokkal is átbeszéltük a felállást.

A holland sajtó már Koeman utódját emlegeti

Koeman 2023-ban ült le másodszor a nemzeti csapat kispadjára, és holland sajtóhírek szerint már nem sokáig tölti be ezt a posztot. Utódjaként Peter Boszt, a bajnok PSV Eindhoven vezetőedzőjét emlegetik.

A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik vb-jén búcsúzott hosszabbításban vagy tizenegyesekkel.

Legutóbb, 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban, azóta Hollandia a 2010-es finálét hosszabbításban vesztette el a spanyolok ellen, majd 2014-ben a négy, 2022-ben pedig a nyolc között tizenegyesekkel maradt alul Argentínával szemben.

Megmutattuk mindenkinek, hogy mire vagyunk képesek

A kétszeres Afrika Kupa-győztes marokkói együttest március óta irányító Uahbi úgy vélekedett, hogy ezzel a teljesítménnyel az egész világ tiszteletét kivívták.

Nem a szavaink, hanem a tetteink alapján mondom ezt, ma megmutattuk mindenkinek, hogy mire vagyunk képesek

– közölte a 49 éves kapitány.

„Ez a csapat és valamennyi korosztályos marokkói válogatott sokkal többért harcol, mint a futball vagy a győzelem. Mögöttünk áll sok millió ember, aki éjjel két órakor is fenn maradt, megnézni a meccsünket. Ez adja nekünk az energiát ahhoz, hogy sose adjuk fel, menjünk tovább, és higgyünk magunkban.”

Az U20-as csapattól érkezett Uahbi azzal folytatta, hogy noha csak 11-esekkel jutottak tovább, végig kézben tartották a mérkőzést. „Hetven százalékban birtokoltuk a labdát, többet lőttünk kapura, mint a hollandok, egyszóval mi irányítottunk. Közben bíztunk abban, hogy ha tizenegyesekre kerül sor, akkor pedig ott van egy kivételes képességű kapusunk Bono személyében” – tette hozzá, majd kitért az európaiak erősen védekező hadrendjére:

Nem ezt vártuk, mert a hollandok szeretik, ha náluk van a labda. Én ezt egyfajta tiszteletadásnak és elismerésnek tartom.

Az immár 33 találkozó óta veretlen Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban.