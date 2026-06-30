Holland fölény
A 3-4-3-as felállásban pályára lépő holland válogatott a mérkőzés kezdeti szakaszában többet birtokolta a labdát, de helyzet eddig nem adódott.
A 3-4-3-as felállásban pályára lépő holland válogatott a mérkőzés kezdeti szakaszában többet birtokolta a labdát, de helyzet eddig nem adódott.
Nézzük, mit hoz a holland-marokkói csata!
Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Gakpo – Brobbey. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
Marokkó: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari.
A két együttes háromszor mérkőzött meg egymással korábban, mindháromszor 2-1 lett a végeredmény, összesítésben a hollandok jobbak 2-1-re. Először semleges helyszínen, az 1994-es, amerikai vb-n, Orlandóban nyertek az európaiak – annak az együttesnek Koeman a csapatkapitánya volt –, utána viszont mindkétszer az aktuális vendégcsapat győzött.
Az észak-afrikaiak öt évvel később felkészülési mérkőzésen vágtak vissza Arnhemben, majd legutóbb szintén barátságos meccsen, 2017-ben, Agadirban a hollandok bizonyultak jobbnak.
Marokkó a C csoportban szerepelt, és jutott tovább rosszabb gólkülönbsége miatt csupán másodikként a brazilok mögött, akikkel kezdésként 1-1-re végzett. Utána Skóciát (1-0) és Haitit (4-2) is legyőzte a legutóbbi vb-n negyedik észak-afrikai alakulat. A hollandok az F jelű négyes élén zártak a japánok elleni döntetlennel (2-2), majd a svédek kiütésével (5-1) és Tunézia legyőzésével (3-1).