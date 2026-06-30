A két együttes háromszor mérkőzött meg egymással korábban, mindháromszor 2-1 lett a végeredmény, összesítésben a hollandok jobbak 2-1-re. Először semleges helyszínen, az 1994-es, amerikai vb-n, Orlandóban nyertek az európaiak – annak az együttesnek Koeman a csapatkapitánya volt –, utána viszont mindkétszer az aktuális vendégcsapat győzött.

Az észak-afrikaiak öt évvel később felkészülési mérkőzésen vágtak vissza Arnhemben, majd legutóbb szintén barátságos meccsen, 2017-ben, Agadirban a hollandok bizonyultak jobbnak.