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Élő Foci

Foci-vb: Hollandia – Marokkó 0-0 (élő)

Morocco's players warm up ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Julio Cesar AGUILAR / AFP
admin Pincési László
2026. 06. 30. 02:30FRISSÍTVE: 2026. 06. 30. 03:12
Morocco's players warm up ahead of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
Julio Cesar AGUILAR / AFP
A holland és a marokkói labdarúgó-válogatott mérkőzése a keretek erőssége, valamint a tornán eddig mutatott forma alapján az egyik legjobb és legkiegyensúlyozottabb ütközet lehet a világbajnokság legjobb 32 csapata között. Kövesse élőben!
Jún. 30. Június 30. 03:00
MONTERREY Estadio BBVA
NED Hollandia
0:0
MAR Marokkó
LEGJOBB 32
közvetítés
3-4-2-1
4-2-3-1
Bart Verbruggen Verbruggen 1
Jan Paul van Hecke Van Hecke 6
Virgil van Dijk Virgil 4
Nathan Ake Aké 5
Denzel Dumfries Dumfries 22
Ryan Gravenberch Gravenberch 8
Frenkie de Jong F. De Jong 21
Micky van de Ven Van De Ven 15
Crysencio Summerville Summerville 24
Cody Mathes Gakpo Gakpo 11
Brian Brobbey Brobbey 19
Yassine Bounou Bono 1
Achraf Hakimi Mouh Hakimi 2
Chadi Riad Riad 18
Issa Diop Issa 14
Noussair Mazraoui Mazraoui 3
Ayyoub Bouaddi Bouaddi 6
Azzedine Ounahi Ounahi 8
Bilal El Khannouss El Khannouss 23
Ismael Saibari Ben El Basra Saibari 11
Neil El Aynaoui El Aynaoui 24
Brahim Abdelkader Diaz Brahim 10
10'

Holland fölény

A 3-4-3-as felállásban pályára lépő holland válogatott a mérkőzés kezdeti szakaszában többet birtokolta a labdát, de helyzet eddig nem adódott.

02:29

A kezdőcsapatok

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Gakpo – Brobbey. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
Marokkó: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari.

02:29

Eddig három meccs

A két együttes háromszor mérkőzött meg egymással korábban, mindháromszor 2-1 lett a végeredmény, összesítésben a hollandok jobbak 2-1-re. Először semleges helyszínen, az 1994-es, amerikai vb-n, Orlandóban nyertek az európaiak – annak az együttesnek Koeman a csapatkapitánya volt –, utána viszont mindkétszer az aktuális vendégcsapat győzött.

Az észak-afrikaiak öt évvel később felkészülési mérkőzésen vágtak vissza Arnhemben, majd legutóbb szintén barátságos meccsen, 2017-ben, Agadirban a hollandok bizonyultak jobbnak.

02:29

Így szerepeltek eddig

Marokkó a C csoportban szerepelt, és jutott tovább rosszabb gólkülönbsége miatt csupán másodikként a brazilok mögött, akikkel kezdésként 1-1-re végzett. Utána Skóciát (1-0) és Haitit (4-2) is legyőzte a legutóbbi vb-n negyedik észak-afrikai alakulat. A hollandok az F jelű négyes élén zártak a japánok elleni döntetlennel (2-2), majd a svédek kiütésével (5-1) és Tunézia legyőzésével (3-1).

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