Ronaldo átka megtört, de a technológia ejtette ki a horvátokat

Ronaldo átka megtört, de a technológia ejtette ki a horvátokat

A spanyolok játszi könnyedséggel jutottak túl Ausztrián, Portugália drámai meccsen ejtette ki a hatalmasat küzdő horvátokat, Svájc pedig Algérián lépett túl. Vb-kibeszélő Boros Tamással, az ATV műsorvezetőjével és Veress Balázs edzővel.