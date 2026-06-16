Brutális kezdőcsapatokkal indul a keddi program! A franciáknál Mbappé, Dembélé, Desiré Doué és Olise is kezdőként lép pályára, lesz tehát dolga az afrikai védőknek. Azért Szenegált se kell félteni, Sadio Mané és Nicolas Jackson lehet a gólfelelős, de a középpálya és a védősor is tele van topligás focistákkal.

🚨🇫🇷🇸🇳 OFFICIAL: France and Senegal have released their starting XIs for today’s FIFA World Cup clash. pic.twitter.com/AmSC7WvYCq — Kalshi Sports (@KalshiSports) June 16, 2026