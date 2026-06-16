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Foci-vb: Franciaország-Szenegál 0-0

Aurelien Tchouameni a Szenegál elleni vb-meccsen.
Daniela Porcelli/Getty Images
Aurelien Tchouameni a Szenegál elleni vb-meccsen.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 16. 20:44FRISSÍTVE: 2026. 06. 16. 21:08
Aurelien Tchouameni a Szenegál elleni vb-meccsen.
Daniela Porcelli/Getty Images
Aurelien Tchouameni a Szenegál elleni vb-meccsen.
Jún. 16. Június 16. 21:00
NEW YORK MetLife Stadium
FRA Franciaország
0:0
SEN Szenegál
I CSOPORT
közvetítés
4-2-3-1
4-3-3
Mike Maignan Maignan 16
Jules Kounde Kounde 5
William Saliba Saliba 17
Dayotchanculle Upamecano Upamecano 4
Theo Bernard Francois Hernandez T. Hernandez 19
Aurelien Tchouameni Tchouameni 8
Adrien Rabiot Rabiot 14
Michael Olise Olise 11
Ousmane Dembele Dembele 7
Desire Doue Doue 20
Kylian Mbappe Lottin Mbappe 10
Edouard Mendy Mendy 16
El Hadji Malick Diouf Diouf 25
Kalidou Koulibaly Koulibaly 3
Moussa Niakhate Niakhate 19
Idrissa Gana Gueye Gana 5
Lamine Camara Lamine 8
Pape Gueye Gueye 26
Ismaila Sarr Sarr 18
Krepin Diatta Krépin 15
Nicolas Jackson Jackson 11
Sadio Mane Mané 10
1'

Elkezdődött a meccs!

A franciák kezdték a mai első összecsapást, már-már szokás szerint az oldalvonalon túlra bikázta Dembélé.

20:44

Deschamps búcsúzóul vébét nyerne

Mindig előre nézek, semmi más nem számít. A múlt emlékei velem vannak, de nem foglalkozom velük

– nyilatkozta Deschamps, aki ugyan 2012 óta irányítja a franciákat, de ez lesz az utolsó tornája, mivel a vb után távozik a kispadról.

20:38

Meglepő a csapatok statisztikája vébéken

A francia és a szenegáli válogatott eddig egyszer találkozott egymással, igaz, az rendkívül emlékezetesre sikerült: a 2002-es vb-n szintén a csoportkör nyitányán az afrikaiak hatalmas meglepetésre 1-0-ra legyőzték az aktuális címvédőt, amely végül tovább se jutott csoportjából.

20:32

Sztárparádé a javából!

Brutális kezdőcsapatokkal indul a keddi program! A franciáknál Mbappé, Dembélé, Desiré Doué és Olise is kezdőként lép pályára, lesz tehát dolga az afrikai védőknek. Azért Szenegált se kell félteni, Sadio Mané és Nicolas Jackson lehet a gólfelelős, de a középpálya és a védősor is tele van topligás focistákkal.

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