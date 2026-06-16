Mbappé nem tudta levenni az indítást
Kicsit a háta mögé jött a labda, trükközve akarta átvenni, de helyette lepattant róla és a szenegáli védők le is csaptak rá.
Kicsit a háta mögé jött a labda, trükközve akarta átvenni, de helyette lepattant róla és a szenegáli védők le is csaptak rá.
A franciák kezdték a mai első összecsapást, már-már szokás szerint az oldalvonalon túlra bikázta Dembélé.
Mindig előre nézek, semmi más nem számít. A múlt emlékei velem vannak, de nem foglalkozom velük
– nyilatkozta Deschamps, aki ugyan 2012 óta irányítja a franciákat, de ez lesz az utolsó tornája, mivel a vb után távozik a kispadról.
A francia és a szenegáli válogatott eddig egyszer találkozott egymással, igaz, az rendkívül emlékezetesre sikerült: a 2002-es vb-n szintén a csoportkör nyitányán az afrikaiak hatalmas meglepetésre 1-0-ra legyőzték az aktuális címvédőt, amely végül tovább se jutott csoportjából.
🇸🇳 An iconic #FIFAWorldCup moment #OTD in 2002… #GoalOfTheDay pic.twitter.com/2kyz3np5N5
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2024
Brutális kezdőcsapatokkal indul a keddi program! A franciáknál Mbappé, Dembélé, Desiré Doué és Olise is kezdőként lép pályára, lesz tehát dolga az afrikai védőknek. Azért Szenegált se kell félteni, Sadio Mané és Nicolas Jackson lehet a gólfelelős, de a középpálya és a védősor is tele van topligás focistákkal.
🚨🇫🇷🇸🇳 OFFICIAL: France and Senegal have released their starting XIs for today’s FIFA World Cup clash. pic.twitter.com/AmSC7WvYCq
— Kalshi Sports (@KalshiSports) June 16, 2026