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„Ronaldo már nem az, aki régen volt, öregebb” – a kongóiak nem készültek külön a portugál klasszisból

Cristiano Ronaldo a kongóiak elleni mérkőzésen.
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 18. 05:06
Cristiano Ronaldo a kongóiak elleni mérkőzésen.
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A labdarúgó-világbajnokság újabb meglepetése volt, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság csapata 1-1-es döntetlent játszott az esélyesek közé sorolt Portugáliával. Bár Cristiano Ronaldóék korán vezetést szereztek, még a szünet előtt kiegyenlített az afrikai csapat, majd a második félidőt kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a csapatok.

Amikor a meccs után a Lille kezdőként 57 percet játszó középpályását, Ngal’ayel Mukaut kérdezték, akkor a portugálok extraklasszisára, a hatodik vébéjén pályára lépő Cristiano Ronaldóra terelődött a szó, akinek a nagy tornákon az egyik legvisszafogottabb meccse volt ez 25 labdaérintéssel.

Hogy őszinte legyek, nem készültünk belőle külön, mert már nem az, aki régen volt, picit megöregedett. Még mindig az egyik legjobb, szóval maximális elismerés neki. De már nincs akkora hatással a meccsekre

mondta Mukau.

A kongói válogatott, amely 1974 után szerepel újra a tornán, most először szerzett gólt és pontot a világbajnokságon.

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