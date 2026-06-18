„Ronaldo már nem az, aki régen volt, öregebb” – a kongóiak nem készültek külön a portugál klasszisból

A labdarúgó-világbajnokság újabb meglepetése volt, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság csapata 1-1-es döntetlent játszott az esélyesek közé sorolt Portugáliával. Bár Cristiano Ronaldóék korán vezetést szereztek, még a szünet előtt kiegyenlített az afrikai csapat, majd a második félidőt kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a csapatok.

Amikor a meccs után a Lille kezdőként 57 percet játszó középpályását, Ngal’ayel Mukaut kérdezték, akkor a portugálok extraklasszisára, a hatodik vébéjén pályára lépő Cristiano Ronaldóra terelődött a szó, akinek a nagy tornákon az egyik legvisszafogottabb meccse volt ez 25 labdaérintéssel.

Hogy őszinte legyek, nem készültünk belőle külön, mert már nem az, aki régen volt, picit megöregedett. Még mindig az egyik legjobb, szóval maximális elismerés neki. De már nincs akkora hatással a meccsekre

– mondta Mukau.

A kongói válogatott, amely 1974 után szerepel újra a tornán, most először szerzett gólt és pontot a világbajnokságon.