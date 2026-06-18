Kemény kritika a portugál kapitánynak: Ez kínos volt, nem merte lecserélni Ronaldót

Spanyolország után egy másik európai futballnagyhatalom, Portugália is betlizett a világbajnokság első fordulójában, miután csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói DK-val.

Bár Cristiano Ronaldo rekordot döntött azzal, hogy ő lett a focivébék történetének legidősebb mezőnyjátékosa, akit a kezdőbe jelöltek, másnak nem örülhetett a portugál klasszis, aki meglehetősen harmatos teljesítményt nyújtott.

Az Opta statisztikája alapján a 41 éves Ronaldónak mindössze 25 labdaérintése volt a találkozón, a nagy tornákat tekintve ez a legrosszabbb produkciója azokat a meccseket nézve, amikor végig a pályán volt.

Ráadásul van még egy adat, ami nem túl hízelgő az ötszörös aranylabdásra nézve: ha az Eb-ket és vébéket vesszük figyelembe, akkor immár tíz mérkőzés óta gólképtelen. Ezen a tíz meccsen 33 alkalommal próbálkozott, ezek egyharmada ugyan kaput talált, de gól egyikből sem született.

Ronaldo 2021 június 19-ike óta nem szerzett akciógólt a nagy tornákon, és az Eb-, valamint vb-meccseket figyelembe véve Portugália immár négyes góltalansági sorozatnál tart.

Újra felkerült a régi lemez

A Ronaldo-ügy nem először kerül elő, már a 2022-es katari vébén is témát szolgáltatott, de Roberto Martínez szövetségi kapitány megvédte a csapat meccs- és gólrekorderét.

Semmi értelme a világ legjobb góllövőjét lecserélni egy olyan meccsen, amikor gólt kell szerezned

– nyilatkozta Martínez.

A kapitány szerint csapata felfogását megváltoztatta a korai gól, mert onnantól leginkább arra törekedtek, hogy a labdát tartva kontrollálják a meccset. Ezzel viszont lehetőséget adtak az ellenfélnek arra, hogy rendezze a sorokat, és a Kongói DK az első félidő második részére felbátorodott, végül pedig több lövési kísérlettel zárt, mint Ronaldóék (8-7) – miközben Portugália 75 százalékos labdabirtoklást tudott felmutatni.

„Egy világbajnokságon előfordulnak ilyen esetek. Argentína 2022-ben elvesztette az első csoportmeccsét Szaúd-Arábia ellen, mégis megnyerte a vébét, ahogyan Spanyolország is úgy lett világbajnok 2010-ben, hogy kezdésnek kikapott Svájctól. Az említett meccseken nem úgy teljesítettek, ahogy egy bajnoktól elvárható, de ez része a folyamatnak.

A gólunk negatívan hatott a teljesítményünkre, nem vállaltunk onnantól elég kockázatot, nem kerestük az üres területeket, nem kezdeményeztünk a támadóharmadban. De ez nem technikai vagy taktikai kérdés, sokkal inkább érzelmi. Ilyen előfordul, de most kielemezzük a történteket, és igyekszünk jobban teljesíteni a következő meccsen

– magyarázta Martínez.

Most akkor ki irányítja a csapatot?!

A korábbi angol válogatott támadó, a BBC szakkommentátoraként dolgozó Chris Sutton keményen kritizálta a portugálok kapitányát, akinek a szavai hallatán úgy fogalmazott, mintha nem ugyanazt a meccset nézték volna.

Ez kínos volt Martíneztől, aki nem merte lecserélni Ronaldót. Úgy tűnik, nem ő irányítja a csapatot. Lehet, hogy Ronaldo képes győztes gólokat szerezni, de a futball mostanra elhaladt mellette.

Valami hasonlót fogalmazott meg a Kongói DK középpályása, Ngal’ayel Mukau is, aki azt mondta, nem készültek külön CR-ből, „mert már nem az, aki régen volt, picit megöregedett, és már nincs olyan hatással a meccsekre”.

A Portugália-Kongói DK meccs összefoglalóját itt találja.

Üzbegisztán ellen lehet javítani

Ronaldót ismerve biztos, hogy az összes kritika még jobban feltüzeli majd, és nem kizárt, hogy a következő meccsen eljön az ideje, mivel a portugálok a második körben Üzbegisztánnal találkoznak, amely története első vb-meccsén 3-1-re kikapott Kolumbiától.

A reggelbe nyúló előző játéknap összes fontos hírét itt olvashatja. A vb teljes menetrendjét pedig itt böngészheti.