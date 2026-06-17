A sort Portugália nyitja, Cristiano Ronaldo és társai a világbajnokságra 1974 után visszatérő (akkor még Zaire néven szerepelt) Kongói DK-val találkoznak.

22 órától jön az angol-horvát rangadó, majd hajnalban a Ghána-Panama és az Üzbegisztán-Kolumbia meccsekkel zárul a program.

Jó szurkolást!