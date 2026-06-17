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Élő Foci

Foci-vb: Portugália-Kongói DK (élő)

foci vb 2026 portugália kongói dk élő közvetítés
RONALDO SCHEMIDT / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 17. 18:49FRISSÍTVE: 2026. 06. 17. 19:01
foci vb 2026 portugália kongói dk élő közvetítés
RONALDO SCHEMIDT / AFP
A triplázó Lionel Messi feladta a leckét Cristiano Ronaldónak, aki örök vetélytársához hasonlóan hatodik focivébéjén szerepel, és őt ismerve, biztos nagyon szeretne gólt, gólokat szerezni a Kongói DK ellen.
Jún. 17. Június 17. 19:00
HOUSTON NRG Stadium
POR Portugália
0:0
COD Kongói DK
K CSOPORT
közvetítés
4-2-3-1
5-3-2
Diogo Meireles Costa Diogo Costa 1
Joao Pedro Cavaco Cancelo João Cancelo 20
Tomas Lemos Araujo Tomás A. 4
Renato De Palma Veiga Renato Veiga 13
Nuno Alexandre Tavares Mendes N. Mendes 25
Vitor Machado Ferreira Vitinha 23
Joao Neves João Neves 15
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Bernardo 10
Bruno Miguel Borges Fernandes B. Fernandes 8
Pedro Lomba Neto Neto 18
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Ronaldo 7
Lionel Nzau Mpasi Mpasi 1
Aaron Wan-Bissaka Wan Bissaka 2
Axel Tuanzebe Tuanzebe 4
Chancel Mbemba Mangulu Mbemba 22
Steve Nkanu Kapuadi Kapuadi 3
Arthur Masuaku Masuaku 26
Ngal'ayel Mukau Mukau 6
Samuel Moutoussamy Moutoussamy 8
Edo Kayembe Kayembe 25
Yoane Wissa Wissa 20
Cedric Bakambu Bakambu 17
1'

Kezdünk!

A katari al-Dzsasszim vezeti a meccset. Pirosban a portugálok, világoskékben a kongói Leopárdok.

18:47

Masszívak és fegyelmezettek

A francia Sébastien Desabre által irányított kongói csapat legfőbb erénye, hogy fegyelmezett, kompakt és sosem adja fel. A 49 éves Desabre 2022-ben érkezett a csapathoz, és igazi Afrika-specialistának számít, mivel korábban dolgozott Ugandában, Egyiptomban, Marokkóban, Tunéziában, Angolában, Elefántcsontparton és Kamerunban.

18:43

Jól hangzó nevek az afrikai csapatban

Wan-Bissaka, Tuanzebe vagy Wissa neve ismerősen cseng azok számára, akik figyelemmel követik a Premier League-et, de a 35 éves Bakambu is megfordult már olyan csapatoknál, mint a Villarreal, a Marseille, az Olympiakosz vagy a Galatasaray, jelenleg pedig a Betis légiósa.

18:38

Karantén után jöhet a meccs

Ami az interkontinentális pótselejtezőn kijutott kongói válogatottat illeti, a keret többsége Európában futballozik, egyetlen játékosuk sem szerepel hazája bajnokságában, ennek ellenére 21 napos karanténba kellett vonulniuk, mielőtt beutazhattak volna az Egyesült Államokba. Erre azért volt szükség, mert Kongóban ebolajárvány tört ki.

18:29

Ronaldo, a rekorder

41 évesen és 132 naposan a vébék legidősebb mezőnyjátékosának számít, aki pályára lép. Ronaldónak a mostani a hatodik világbajnoksága, ezzel utolérte örök vetélytársát, Lionel Messit.

18:26

Induljon a vb hetedik napja!

A sort Portugália nyitja, Cristiano Ronaldo és társai a világbajnokságra 1974 után visszatérő (akkor még Zaire néven szerepelt) Kongói DK-val találkoznak.

22 órától jön az angol-horvát rangadó, majd hajnalban a Ghána-Panama és az Üzbegisztán-Kolumbia meccsekkel zárul a program.

Jó szurkolást!

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