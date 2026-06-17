Kezdünk!
A katari al-Dzsasszim vezeti a meccset. Pirosban a portugálok, világoskékben a kongói Leopárdok.
A katari al-Dzsasszim vezeti a meccset. Pirosban a portugálok, világoskékben a kongói Leopárdok.
A francia Sébastien Desabre által irányított kongói csapat legfőbb erénye, hogy fegyelmezett, kompakt és sosem adja fel. A 49 éves Desabre 2022-ben érkezett a csapathoz, és igazi Afrika-specialistának számít, mivel korábban dolgozott Ugandában, Egyiptomban, Marokkóban, Tunéziában, Angolában, Elefántcsontparton és Kamerunban.
Wan-Bissaka, Tuanzebe vagy Wissa neve ismerősen cseng azok számára, akik figyelemmel követik a Premier League-et, de a 35 éves Bakambu is megfordult már olyan csapatoknál, mint a Villarreal, a Marseille, az Olympiakosz vagy a Galatasaray, jelenleg pedig a Betis légiósa.
Ami az interkontinentális pótselejtezőn kijutott kongói válogatottat illeti, a keret többsége Európában futballozik, egyetlen játékosuk sem szerepel hazája bajnokságában, ennek ellenére 21 napos karanténba kellett vonulniuk, mielőtt beutazhattak volna az Egyesült Államokba. Erre azért volt szükség, mert Kongóban ebolajárvány tört ki.
41 évesen és 132 naposan a vébék legidősebb mezőnyjátékosának számít, aki pályára lép. Ronaldónak a mostani a hatodik világbajnoksága, ezzel utolérte örök vetélytársát, Lionel Messit.
41 – Aged 41 years and 132 days, 🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the oldest outfield player to start a match in FIFA World Cup history.
Timeless. pic.twitter.com/HpjlY4PTs4
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
A sort Portugália nyitja, Cristiano Ronaldo és társai a világbajnokságra 1974 után visszatérő (akkor még Zaire néven szerepelt) Kongói DK-val találkoznak.
22 órától jön az angol-horvát rangadó, majd hajnalban a Ghána-Panama és az Üzbegisztán-Kolumbia meccsekkel zárul a program.
Jó szurkolást!