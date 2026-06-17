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Élő Foci

Foci-vb: Anglia-Horvátország 0-0 (élő)

Paul ELLIS / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 17. 21:36FRISSÍTVE: 2026. 06. 17. 22:02
Paul ELLIS / AFP
Bemutatkozik az utolsó, L csoport is a labdarúgó-világbajnokságon, ráadásul nem is akármilyen mérkőzéssel: az egyik esélyes Anglia a Luka Modric vezette Horvátországgal meccsel. Ez a két csapat 2018-ban az elődöntőben találkozott egymással.

A csoportelsőség szempontjából is lényeges lesz a labdarúgó-világbajnokság L jelű négyesének szerda esti nyitómérkőzése, amelyen az 1966-ban győztes Anglia a legutóbb bronz-, nyolc éve pedig ezüstérmes Horvátországgal találkozik a texasi Arlingtonban.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata a vb egyik esélyeseként utazott el a tengerentúlra, a selejtezősorozatot ugyanis hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül vívta meg, de Horvátország is simán jutott ki a tornára, hét győzelem mellett egy döntetlennel és 26-4-es gólkülönbséggel, szintén csoportelsőként.

A horvátok a 40 éves aranylabdás Luka Modric köré épített, tapasztalt és a taktikai szempontból is nagyon felkészült együttest alkotnak.

Jún. 17. Június 17. 22:00
DALLAS AT&T Stadium
ENG Anglia
0:0
CRO Horvátország
L CSOPORT
közvetítés
4-2-3-1
3-4-2-1
Jordan Pickford Pickford 1
Reece James James 24
John Stones Stones 5
Ezri Konsa Ngoyo Konsa 2
Nico O'Reilly O'Reilly 3
Elliot Anderson Anderson 8
Declan Rice Rice 4
Jude Bellingham Bellingham 10
Anthony Gordon Gordon 18
Harry Edward Kane Kane 9
Chukwunonso Tristan Madueke Madueke 20
Dominik Livakovic Livaković 1
Josip Stanisic Stanišić 2
Josip Sutalo Šutalo 6
Josko Gvardiol Gvardiol 4
Luka Vuskovic Vušković 22
Luka Modric Modrić 10
Mario Pasalic Pašalić 15
Martin Baturina Baturina 16
Petar Sucic P. Sučić 17
Ivan Perisic Perišić 14
Petar Musa Musa 26
1'
Futó Csaba

Megy a meccs!

Elkezdődött, fehér, piros csíkozással ellátott szerelésben Anglia, kékben a horvátok. A szigetországiak kezdték a meccset, egyből a kapushoz, Pickfordhoz passzoltak, aki felívelte az ellenfél tizenhatosához a labdát, de nem sikerült megszerezni.

Stacy Revere/Getty Images
21:51
Futó Csaba

Egy meccs már lement ma a vébén

A kongói csapat ráadásul komoly bravúrt hajtott végre, ugyanis 1-1-es döntetlent játszott Portugáliával.

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21:45
Futó Csaba

Az örökmérleg az angolok mellett szól

A két csapat eddig 11-szer találkozott egymással, hatszor az angolok nyertek három horvát siker és két döntetlen mellett. Nagy tornán is 2-1 arányban az angolok vezetnek, de épp a 2018-as elődöntő volt az a meccs,a mit a horvátok megnyertek – Anglia utána érmet sem szerzett.

21:39
Futó Csaba

Luka Modric az ötödik világbajnokságán lép pályára

A kor csak egy állapot, szokták mondani. Ez különösen igaz Luka Modricra, aki 40 évesen is megkerülhetetlen alakja a horvát labdarúgásnak és természetesen most is ott van a kezdőben, karján a csapatkapitányi karszalaggal. Most az ötödik világbajnokságán lép majd pályára. 2018-ban vb-ezüstérmes, 2022-ben bronzérmes volt a csapattal.

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Világbajnoki álom a túlterhelés határán: Angliának nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenie

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