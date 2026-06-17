A csoportelsőség szempontjából is lényeges lesz a labdarúgó-világbajnokság L jelű négyesének szerda esti nyitómérkőzése, amelyen az 1966-ban győztes Anglia a legutóbb bronz-, nyolc éve pedig ezüstérmes Horvátországgal találkozik a texasi Arlingtonban.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata a vb egyik esélyeseként utazott el a tengerentúlra, a selejtezősorozatot ugyanis hibátlan mérleggel és kapott gól nélkül vívta meg, de Horvátország is simán jutott ki a tornára, hét győzelem mellett egy döntetlennel és 26-4-es gólkülönbséggel, szintén csoportelsőként.

A horvátok a 40 éves aranylabdás Luka Modric köré épített, tapasztalt és a taktikai szempontból is nagyon felkészült együttest alkotnak.