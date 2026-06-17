Elfogytak a jelzők: Messi rekordot jelentő triplával indította a vébét

Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya semmit sem bízott a véletlenre, ugyanis a kezdőbe tíz olyan játékost is nevezett, aki tagja volt a négy éve világbajnok csapatnak.

Eseménydús volt a meccs eleje, ugyanis mindkét csapat betalált az első nyolc percben, de a 200. válogatott mérkőzésén és a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán játszó Lionel Messi, illetve Chaibi is lesen volt, így érvénytelenítették a találatokat. A 17. percben aztán már rendes gólt is láthattunk, Messi kapta meg a labdát, fordulás közben vette át, amivel üresre is játszotta magát, majd mivel senki nem lépett ki rá, a tizenhatoson kívülről lőtt, Luca Zidane (Zinédine Zidane fia) pedig nem tudott védeni.

A felvételek alapján Messi elérzékenyült a gólját követően.

Ez volt a 200. meccse a válogatottban, és 20 évvel az első vébétalálatát követően ismét eredményes volt, Cristiano Ronaldo mellett az egyedüli, aki öt különböző vb-n is betalált.

A folytatásban az argentinok türelmes labdajáratással kontrollálták a meccset, és ugyan látszott, hogy az algériai csapatban lehetne kraft, csak kisebb helyzetekig sikerült eljutniuk.

A második félidő algériai labdabirtoklási fölénnyel indult, de veszélytelenül. A 60. percben Messi megduplázta az argentin előnyt, amikor Zidane elé ütötte ki a labdát egy távoli lövést követően, az argentin csapatkapitány pedig higgadtan a kapuba gurított. A csapatkapitány rekordot döntött, ugyanis ő lett a legidősebb duplázó a vb-k történetében.

Innentől már a legnagyobb kérdés nem is az volt, hogy az argentinok nyernek-e, hanem Messi meglövi-e a harmadikat is. A 66. percben nagyon közel volt ehhez, de Zidane ezúttal a helyén volt. Tíz perccel később már nem volt menekvés:

Messi ballal lőtte ki az alsó sarkot, így életében először szerzett mesterhármast a világbajnokságon (ezzel is korrekordot döntött) és utolérte a vb-örökrangsor élén Miroslav Klosét, mindkettejüknek 16-16 találata van.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️ Con su hat-trick ante Argelia, Lionel Messi 🇦🇷 llega a 16 goles en TODA la historia de la Copa del Mundo e IGUALA a Miroslav Klose 🇩🇪 como MÁXIMO goleador histórico del torneo. 🇦🇷 LIONEL MESSI: 16

🇩🇪 Miroslav Klose: 16

🇧🇷 Ronaldo Nazário: 15

🇩🇪 Gerd… pic.twitter.com/ybEdd5rXtJ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026

Nem most ugrott fel a rangsor élére, vastaps mellett hagyta el ugyanis a pályát, amikor lecserélték. Több gól már nem volt a meccsen, a címvédő Argentína magabiztosan húzta be az első meccsét.