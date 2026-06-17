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Foci foci vb 2026

Elfogytak a jelzők: Messi rekordot jelentő triplával indította a vébét

Lionel Messi a világbajnokságon.
MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 17. 04:59
Lionel Messi a világbajnokságon.
MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A világbajnoki címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával verte 3-0-ra Algériát. A csapatkapitány vb-gólok tekintetében utolérte az örökrangsor élén álló Miroslav Klosét.

Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya semmit sem bízott a véletlenre, ugyanis a kezdőbe tíz olyan játékost is nevezett, aki tagja volt a négy éve világbajnok csapatnak.

Eseménydús volt a meccs eleje, ugyanis mindkét csapat betalált az első nyolc percben, de a 200. válogatott mérkőzésén és a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán játszó Lionel Messi, illetve Chaibi is lesen volt, így érvénytelenítették a találatokat. A 17. percben aztán már rendes gólt is láthattunk, Messi kapta meg a labdát, fordulás közben vette át, amivel üresre is játszotta magát, majd mivel senki nem lépett ki rá, a tizenhatoson kívülről lőtt, Luca Zidane (Zinédine Zidane fia) pedig nem tudott védeni.

Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A felvételek alapján Messi elérzékenyült a gólját követően.

Ez volt a 200. meccse a válogatottban, és 20 évvel az első vébétalálatát követően ismét eredményes volt, Cristiano Ronaldo mellett az egyedüli, aki öt különböző vb-n is betalált.

A folytatásban az argentinok türelmes labdajáratással kontrollálták a meccset, és ugyan látszott, hogy az algériai csapatban lehetne kraft, csak kisebb helyzetekig sikerült eljutniuk.

A második félidő algériai labdabirtoklási fölénnyel indult, de veszélytelenül. A 60. percben Messi megduplázta az argentin előnyt, amikor Zidane elé ütötte ki a labdát egy távoli lövést követően, az argentin csapatkapitány pedig higgadtan a kapuba gurított. A csapatkapitány rekordot döntött, ugyanis ő lett a legidősebb duplázó a vb-k történetében.

Innentől már a legnagyobb kérdés nem is az volt, hogy az argentinok nyernek-e, hanem Messi meglövi-e a harmadikat is. A 66. percben nagyon közel volt ehhez, de Zidane ezúttal a helyén volt. Tíz perccel később már nem volt menekvés:

Messi ballal lőtte ki az alsó sarkot, így életében először szerzett mesterhármast a világbajnokságon (ezzel is korrekordot döntött) és utolérte a vb-örökrangsor élén Miroslav Klosét, mindkettejüknek 16-16 találata van. 

Nem most ugrott fel a rangsor élére, vastaps mellett hagyta el ugyanis a pályát, amikor lecserélték. Több gól már nem volt a meccsen, a címvédő Argentína magabiztosan húzta be az első meccsét.

Jún. 17. Június 17. 03:00
KANSAS CITY Arrowhead Stadium
ARG Argentína
3:0
ALG Algéria
J CSOPORT
közvetítés
Lionel Messi
Messi
16
Gonzalo Montiel
Montiel
45
Nahuel Molina
Molina
45
Lautaro Martinez
L. Martinez
54
Julian Alvarez
J. Alvarez
54
Thiago Almada
Almada
54
Nicolas Gonzalez
N. Gonzalez
54
Lionel Messi
Messi
59
Hicham Boudaoui
Boudaoui
63
Houssem Aouar
Aouar
63
Anis Hadj Moussa
Hadj Moussa
63
Riyad Mahrez
Mahrez
63
Amine Gouiri
Gouiri
63
Mohamed Amoura
Amoura
63
Lionel Messi
Messi
75
Cristian Romero
Romero
78
Nicolas Otamendi
Otamendi
78
Lionel Messi
Messi
79
Nicolas Paz
Nico Paz
79
Ibrahim Maza
Maza
80
Ramiz Zerrouki
Zerrouki
80
Nabil Bentaleb
Bentaleb
80
Adil Boulbina
Boulbina
80
4-3-3
4-3-3
Damian Emiliano Martinez E. Martinez 23
Cristian Gabriel Romero Romero 13
Facundo Axel Medina Medina 25
Gonzalo Ariel Montiel Montiel 4
Lisandro Martinez Martínez 6
Alexis Mac Allister Mac Allister 20
Enzo Jeremias Fernandez E. Fernandez 24
Rodrigo Javier de Paul De Paul 7
Thiago Ezequiel Almada Almada 16
Lautaro Javier Martinez L. Martinez 22
Lionel Andres Messi Cuccittini Messi 10
Luca Zidane Fernandez Zidane 23
Aissa Mandi Mandi 2
Rafik Belghali Belghali 17
Ramy Bensebaini Bensebaini 21
Rayan Ait-Nouri Aït Nouri 15
Fares Chaibi Chaibi 10
Hicham Boudaoui Boudaoui 14
Ibrahim Maza Maza 22
Nabil Bentaleb Bentaleb 19
Amine Gouiri Gouiri 9
Anis Hadj Moussa Hadj Moussa 11
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