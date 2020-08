A magyar gasztroforradalom úttörői.

Butaság, hogy tengeri halat csak a tengerparton szabad enni

A Filéző podcast vendége ezúttal Palotás Péter volt, aki a 90-es évek végén váltott a szakácskodásról a halkereskedelemre, majd megalapította a Budaörsi Halpiacot és a Dokk Büfét. Első szállítmánya annak idején 200 kiló norvég lazac volt, aminek a negyede rárohadt, mára azonban négy-ötezer kiló friss hal érkezik be Budaörsre a világ minden pontjáról, amit el is kapkodnak. Az tehát jó jel, hogy a panírozott, mirelit halrudacskák szintjéről már elmozdult a magyar halfogyasztás, de azért még bőven van hova fejlődni, hogy a halászlén, a harcsapaprikáson és a hekken kívül más halétel is eszébe jusson az embereknek.