A magyar gasztroforradalom úttörői.

Öt sima pizzához egy ember is elég, egy nápolyit meg öten készítenek

Papp Zoltán a Corvinuson végzett, de teljesen rákattant a pizzára. Azon belül is a nápolyi, pöttyös szélű pizza lett a szenvedélye, és pár éve saját üzletet nyitott. A Digó nem sokkal az Igen után indult, és először fesztiválokon tűnt fel, de végre van éttermük is, amelybe Gerendai Károly is beszállt. Papp Zoltán saját maga építette a kemencéjüket, és mesélt arról is, mitől nápolyi a nápolyi. A Filéző mai adásában a főszerep a pizzáé.