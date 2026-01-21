400-as euródella - podcastkapitány istvánpogátsa zoltán
Della

Orbán vs. Magyar: április 13-án ránk rúgja az ajtót a valóság – Pogátsa Zoltán a Dellában

2026. 01. 21. 11:07
Polgárháborúhoz közeli hangulat lehet az áprilisi választás után, amit a piacok keményen fognak büntetni. Ez nem a sokadik lehetséges szcenárió Pogátsa Zoltán közgazdász szerint, komolyan tart attól a Della vendége, hogy nem lesz békés a közeljövő.

400 forint fölötti eurót, 10 százalék fölötti alapkamatot, tőkekivonást hozhat az áprilisi választás Pogátsa Zoltán közgazdász, a Soproni Egyetem docense szerint. Attól tart, hogy a választás eredményét – akárki nyer – a vesztes fél nem fogja elfogadni, blokkolni próbálja majd a kormányzást, a parlamenti munkát, erre viszont hevesen reagálhat az üzleti világ.

A Della vendége szerint a közállapotok miatti aggodalom érhető tetten az elmúlt évek siralmas gazdasági teljesítményében is. Okfejtése szerint a vállalkozók nemcsak a romló nemzetközi gazdasági környezet miatt állították le a beruházásaikat, ebben szerepet játszott a politikai klíma alakulása is.

Annak, hogy a beruházási adatok így zuhantak Magyarországon, nem kis részben az az oka, hogy egy csomó vállalkozó, akivel beszéltem, azt mondta, hogy kivár, megvárja a választás eredményét

– írta le a hangulatot a cégek körében.

Vagyis április 13-án, a választás másnapján a valóság nem bekopogtat, hanem ránk rúgja az ajtót.

A műsorban átbeszéltük a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István a bemutatkozó interjúját, annak hiányosságait is elemezve, például szakpolitikai témákban. „Ég és föld” – jellemezte ugyanakkor a Kapitány István és Nagy Márton jelenlegi gazdasági miniszter kommunikációs képességei közti különbséget.

Pogátsa Zoltán szerint a Shell Global korábbi alelnöke miniszterelnöki karizmát mutatott,

ezzel együtt szerinte nem kétséges, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje.

A két esélyes jelölt más-más pozícióból próbálja értelmezni a világot és kínál ajánlatot. A Fidesz a világpolitika változásának bemutatásán keresztül igyekszik megszólítani a választókat, de vendégünk szerint ez „vesztes stratégia”, mert nincs mire dicsekednie a kormánynak a hazai gazdaságban, az embereket mégis ez érdekli jobban.

Orbán Viktor tévedett, amikor Donald Trumphoz kötötte a politikai ambícióit – hangzik el az adásban. Vendégünk szerint az amerikai elnök a legutáltabb globális vezető, politikája pedig – szándéka ellenére – közelebb sodorja egymáshoz az országokat, érdekszövetségeket. Vagyis nem teljesül be az elmúlt évtizedekben kialakult világrend végleges lebontása, de annak újraépítése sok időt és energiát vesz majd igénybe. Európa előtt komoly kihívások állnak és egy minden eddiginél kiélezettebb parlamenti választás.

Ahol minden a pénz körül forog
Magyarország meghatározó gazdasági podcast műsora, a Della azoknak szól, akik érteni is akarják a világot, nem csak szemlélni. Mi segítünk elválasztani a fontosat a haszontalantól, az igazságot a hazugságtól, az értékeset a talmitól. Ehhez segítségül a legjobb szakértőket üzletembereket, gazdaságpolitikusokat hívjuk be a Dellába. A műsorvezető Baka F. Zoltán.
