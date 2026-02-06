Orbánék fejében megszólalt a vészcsengő

Miről árulkodik, hogy a kormány veszélyhelyzeti rendelettel írja fölül a bírósági ítélkezést? S miről árulkodnak a gyöngyösi események: Pócs kamuja, érzékeny személyes adatok nyilvánosságra kerülése, és az, hogy a rendőrség, vagyis lényegében Pintér Sándor cáfolta meg minisztertársa, Lázár János állításait? Bita Dániel, Nagy Gergely Miklós és Nagy József az e heti Háromharmadban.