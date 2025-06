Török Gábor: Ha elfogadjuk a kutatási adatokat, akkor megbillenést látunk, amit nagyon nehéz megfordítani

A június 20-án, pénteken felvett tizedik rész, amelyről videófelvétel is elérhető a Csúcs-csomag előfizetői számára, a Medián friss közvélemény-kutatásának tárgyalásával kezdődik: mi a jelentősége?; alakítják-e ezek az adatok a politikát?; miért példa nélküli a Fidesz-rendszer történetében a helyzet, amit ezek a számok tükröznek?

A politikai elemző beszélt arról is, hogy a kormánypárt elitjében is tapasztalható bizonytalanság:

„Azt látom, hogy az úgynevezett királyi udvarban is azok, akik nincsenek nagyon közel a tűzhöz, csak találgatnak: az a személyes tapasztalatom, hogy a gazdasági és a kulturális holdudvar vezető szereplői, a frontpolitikusok mögötti politikusok sem tudják pontosan, mi a helyzet, hogyan néznek ki a támogatottsági adatok.” Mint mondta, ha a párt környékén is elfogadottá válik, hogy a biztos pártválasztók között 15 százalékpontos hátrányban van a Fidesz, az komoly motivációs problémákat okozhatna. Nem véletlenül beszél tehát Kocsis Máté arról, hogy nem vezet a Tisza, még ha a kormánypártinak elkönyvelt intézetek hallgatnak is a pártpreferencia-adatokról.

Török Gábor beszélt arról is, hogy az utóbbi másfél évtizedben nem látott helyzetet tükröznek a Medián számai, össze sem vethetők például a 2015-ös mérésekkel, amikor a Fidesz krízisben volt, és a Jobbik tűnt a kihívónak (egyéni mandátumot is nyert időközi választáson), de a kormányoldal támogatottsága nem süllyedt ilyen mélyre, a Jobbik pedig meg sem közelítette a Tisza mostani eredményét.

A Törökülésben szó volt arról is, hogy

ért-e el sikereket a Fidesz az utóbbi hónapokban,

és kudarc-e, ha végül megrendezik a fővárosban a Pride-ot,

ha van Tisza-áttörés, annak milyen hatása lehet a fideszes kampányra, elképzelhető-e egy egészen másik politikai stílus megjelenése a kormányoldalon,

ha elbillenést látunk, akkor milyen esélyei vannak a kormánypártnak a fordításra,

hogy lehetnek-e dezertőrök a Fidesz soraiban,

hogy mit jelent Jámbor András visszalépése, és lehetnek-e még követői,

visszalépése, és lehetnek-e még követői, illetve juthat-e a Fidesz arra a következtetésre, hogy 106 Lázár Jánosra van szüksége.