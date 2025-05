A Fidesz addig emeli a tétet, amíg Magyar Péter bele nem áll

A kilencedik részben, amelyről videófelvétel is elérhető a Csúcs-csomag előfizetői számára, az ellehetetlenítési törvény mellett Orbán Viktor új kezdeményezéséről, a Harcosok Klubjáról, valamint a miniszterelnök utódlásának kérdéséről is beszélgettünk. A politológus szerint a Fidesz az elmúlt hónapokban elsősorban technikai megoldásokkal próbálkozott választ adni a Tisza Párt jelentette kihívásra, azonban ha a közvélemény-kutatási adatok nem javulnak, akkor előbb-utóbb a kormánypártnak tartalmi és személyi kérdésekkel is foglalkoznia kell.

Török Gábor egyebek mellett azt mondta:

az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslat valójában kísérlet arra, hogy Magyar Pétert letérítse az útjáról, és bevigye a „hisztérikus” ellenzéki kórusba. Meglátása szerint tehát nem a tartalom szemszögéből kell elsősorban értelmezni a tervezetet, sokkal inkább politikai eszközként. Ettől függetlenül Orbán Viktor gondolkodásában a politikai érdekektől mentes média nem létezik.

A Fidesz nem monolit egység, ezzel a javaslattal kapcsolatban is lehetnek ellentétes vélemények, de ezek nyilvánosságra kerülésében olyan szereposztást lát érvényesülni, aminek a későbbiekben még jelentősége lehet, ha az indítványt nem a mostani formájában fogadják el.

A Harcosok Klubja a Fidesz táborának szólt, ugyanakkor az is látszik, hogy a Tisza Párt potens, felfelé tartó erőként pillanatok alatt át tudta keretezni. Ebből a szempontból a Fidesz kommunikációs törekvései a delelő Gyurcsány-korszakra emlékeztetnek.

Amíg Orbán Viktor úgy kalkulál, hogy 2026-ban meg tudja őrizni miniszterelnöki pozícióját, addig az utódlás kérdésének nincs aktualitása. Ha azonban lesz olyan pontja a kampánynak, amikor az látszik, hogy a választás ebben a felállásban nem nyerhető meg, akkor bármilyen kérdés nyitottá tehető, így a miniszterelnök-jelöltségé is.

Miközben az átláthatósági törvénnyel tölti ki a nem kormánypárti nyilvánosság terét, a Fidesz a saját nyilvánosságában látványosan épít egy új, nagy narratívát, amiben az össze korábbi téma egyesülni tud a rezsicsökkentéstől Brüsszelen át az orosz-ukrán háborúig.