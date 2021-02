Gulyás János: Idén is folytatódhat az a tendencia, hogy az állam a legnagyobb hirdető a piacon

2021-ben is az állam lehet a magyar reklámpiac legtöbbet költő szereplője, amivel a fő probláma nem maga a tény, hanem hogy milyen témákra fordítják ezt a közpénzt. A felfordulás akár fejlődéshez is vezethet egy piacon, a hagyományos televíziók nyertesei is lehetnek a koronavírus-válságnak. Hosszabb távon azonban nekik is változtatniuk kell, mert a tévéreklám még mindig nagyon olcsó Magyarországon, ami végtelen hosszúságú és unalmas reklámblokkokat jelent és végső soron elűzi majd a nézőket a képernyők elől. A rendezvénypiac szereplői viszont már most óriási bajban vannak, mivel szinte semmi segítséget nem kapnak az államtól. A hirdetői költések legkorábban 2022-ben állhatnak vissza a 2019-es szintre. A Reklámszünet podcast első adásában Gulyás Jánossal, a Magyar Reklámszövetség elnökével, a Wavemaker ügynökség vezetőjével beszélgettünk, aki összességében optimista: azt reméli, hogy a tavasz elhozhatja a lassú ébredést a vírus okozta lefagyott állapotból.