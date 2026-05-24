Guardiola a legjobbként érkezett, gigászként távozik: követni lehet őt a Citynél, pótolni aligha

Pep Guardiola összesen húsz trófeát nyert a Manchester Cityvel.
Marosi Gergely
2026. 05. 24. 11:06
Pep Guardiola elköszön az angol futballtól és a Manchester Citytől: minden idők egyik legsikeresebb edzője bejelentette, hogy az idény végén távozik posztjáról. Életműve szinte páratlan, a nemzetközi labdarúgásra gyakorolt hatása szintén, utódlása a futballvilágban elképzelhető legnagyobb kihívások egyike. Mit hagy maga után Guardiola, és képes lehet-e egyáltalán bárki a nyomába lépni?

Nehéz újat írni Pep Guardioláról. A Manchester City szakvezetője tíz idény után, az Aston Villa elleni hazai bajnokin búcsúzik a közönségtől és a Premier League-től. Tíz év, 592 tét- vagy díjmérkőzés (ebből 423 győztes), 1461 gól az ellenfelek hálójában, húsz trófea. Egy BL, egy klubvilágbajnoki cím, egy európai Szuperkupa, hat angol bajnoki arany, három FA kupa, öt angol Ligakupa, három Community Shield. 115 vádpont a Manchester City ellen, feltételezett pénzügyi szabálytalanságok miatt.

A világ- és az angol futballra gyakorolt hatás: számokban leírhatatlan.

Nehéz újat írni Pep Guardioláról. Szépet könnyebb. Mert mi lehet nagyobb elismerés annál, hogy a jelenlegi futball egészén – országtól, szinttől kvázi függetlenül – látszik Guardiola hatása? Lehet annál magasabbra jutni, mint hogy – nyilván leegyszerűsítéssel élve – a focivilág jó része az ő munkájából, ideáiból merít inspirációt, aki meg nem, az pont a guardiolaizmus jelentette kihívásokra próbál választ, ellenszert találni? Ez maga az edzői apoteózis.

