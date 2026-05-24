Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában

Az eddig a 24.hu főmunkatársaként dolgozó Kálnoki Kis Attilát kérte fel a sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak Pósfai Gábor belügyminiszter – tették közzé a május 24-i Magyar Közlönyben.

Az öttusázóként öt világbajnoki címet szerző, az 1992-es barcelonai olimpián csapatban ötödik helyezett kollégánk a Tisza Párt választási győzelmét követően kapott felkérést a posztra.

Kálnoki Kis Attila 1996 és 1998 között az UTE elnökhelyettese, 2005 és 2008 között a Nemzeti Sport főszerkesztője volt, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként dolgozott.

Ő indította el a sport24.hu-t, amit mindaddig főszerkesztőként irányított, amíg a lap előbb a Hír24, majd a 24.hu alá betagozódott. 16 éve jelennek meg lapunkban elemzései, tényfeltáró riportjai, illetve készít nagyinterjúkat a legnépszerűbb magyar sportolókkal, sportvezetőkkel. Hat éve, indulása óta házigazdája a futballal foglalkozó Ziccer podcastnak.

Pályája során Minőségi Sportújságírásért- és Feleki László-díjat is kapott. Két könyve jelent meg; 2023-ban a Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok pályafutását feldolgozó The Racemachine, míg A Szoboszlai-sztori 2025 októberétől kapható.