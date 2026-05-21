Nem tetszenek a csatakosra izzadtan kibirkózott győzelmek? Mégis az Arsenal nevetett a végén

admin Marosi Gergely
2026. 05. 21. 20:57
A végén az Arsenal és Kai Havertz nevetett.
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
Nem biztos, hogy így akartak felállni a dobogó tetejére, de így is jó lesz: a Manchester City keddi pontvesztésével eldőlt, hogy az angol labdarúgó Premier League 2025/26-os bajnoka az Arsenal. Mikel Arteta csapata – ha időnként görcsösen és fogcsikorgatva is – felléphetett az angol futball csúcsára, megérdemelten, még ha eközben nem döntött is népszerűségi rekordokat. De miért drukkoltak ennyien ellene? Igazságos az Arsenallal a körülötte kialakult diskurzus? És melyik csapatból lesz a következő nagy mém, ha már a londoniak nyakába kerül az aranyérem?

Egy holland barátom kislánya reggel ellentmondást nem tűrően tudatta, hogy ő bizony kizárólag az Arsenal-mezében, az Arsenal-tréningfelsőjében és az Arsenal-bögréjével hajlandó suliba menni. Valószínűleg milliónyi és milliónyi drukker döntött hasonlóan világszerte (a pesti utcákat járva is lehetett ezt érzékelni): az Arsenal bajnoki aranyérme után kizárólag az Ágyúsok szerelése lehet a dress code. Ki tehetne ezért szemrehányást? Főleg azok várhatták epekedve ezt a pillanatot, akik huszonkét évet vártak az újabb angol bajnoki elsőségre. No, meg vannak, akik most élhetik át először a Premier League-győzelemmel járó eufóriát.

Amikor az Arsenal legutóbb bajnokságot nyert, még megtermékenyített petesejt sem voltam!

– fogalmazott egy (öröm)ittas drukker a Sky londoni utcákat járó riporterének.

Huszonkét év nagy idő. Hogy mást ne mondjunk, a 2003/04-es bajnokság utolsó mérkőzésén a Highburyben Arsène Wenger Arsenalja a klasszikusnak mondható LehmannLauren, Kolo Touré, Campbell, Ashley ColeLjungberg (Keown), Vieira, Gilberto Silva, Pirès (Edu) – Henry, Bergkamp (Reyes) összeállításban győzte le a Leicestert, bebiztosítva ezzel a veretlen bajnoki címet. A jelenlegi sikeredző, Mikel Arteta még nem az angol PL-ben játszott (ekkoriban a skót Rangers futballistája volt).

A jelenlegi Arsenal-keret négy játékosa még meg sem született.

A Facebook még fél éve sem létezett, a Twitter egyáltalán nem, Roy Keane, Jamie Carragher és Gary Neville pedig kritikái helyett a játékával befolyásolta ekkoriban az angol labdarúgás narratíváját.

Huszonkét év szurkolói szemmel

