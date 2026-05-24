Mutatjuk a Tisza-kormány államtitkárainak névsorát

Magyar Péter
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök
admin D. Kovács Ildikó
2026. 05. 24. 09:16
Tizenhat minisztériumban neveztek ki új államtitkárokat, az Agrárminisztériumtól a Külügyminisztériumon át a Miniszterelnökségig.

Cikkünk frissül…

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új államtitkári névsora, a kinevezések 2026. május 26-án lépnek hatályba – olvasható a Sulyok Tamás köztársasági elnök által aláírt és Magyar Péter miniszterelnök által ellenjegyzett dokumentumban.

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium

  • dr. Árvay Nikolett parlamenti államtitkár: jogász, Komárom-Esztergom 03-as választókerületében egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett
  • dr. Búza László élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár: főállatorvos, egyetemi oktató
  • dr. Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár: jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő
  • Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár: okleveles agrármérnök, több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalattal

Belügyminisztérium

  • Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkára: rendészeti szakember, Jász-Nagykun-Szolnok 02-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője
  • Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár: sportújságíró, médiaszakember, korábbi élsportoló, kinevezéséig a 24.hu főmunkatársa
  • dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkár: rendőr, korábbi budapesti rendőrfőkapitány

Egészségügyi Minisztérium

  • dr. Buga László
  • dr. Porpáczy Krisztina
  • dr. Svéd Tamás
  • dr. Vokó Zoltán

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

  • dr. Bögi Viktória
  • Kelemen Ágnes
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes
  • Kőrösi Levente

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

  • dr. Fábián Ágnes Margit
  • Porcher Áron Somerville
  • Tótth András
  • dr. Zolnay Judit

Honvédelmi Minisztérium

  • Kürtös László Antal
  • dr. Sándor Zsolt
  • Varga Attila

Igazságügyi Minisztérium

  • dr. Bódis Péter

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

  • Barna Zsolt
  • Tárkányi Zsolt
  • Szemerey Samu

Külügyminisztérium

  • Breuer Klára
  • Mészáros Krisztián
  • Velkey György László

Miniszterelnökség

  • dr. Bíró-Nagy András
  • Csontos Bence
  • Kustánczi Norbert Rudolf – 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője
  • Nagy Zsófia Anna

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

Pénzügyminisztérium

  • Barabás Gyula
  • Boda Nikoletta Tímea
  • dr. Kövesdy Attila Zoltán

Szociális és Családügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

  • Heidl György
  • Nagy Ervin
  • dr. Sári Zsolt
  • Tompa Enikő

Tudományos és Technológiai Minisztérium

  • Bicskei László
  • dr. Horváth Péter
  • Polereczki Andrea

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

  • dr. Stumpf Péter Bence
  • dr. Szabó Mátyás

Ezen felül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának nevezték ki dr. Benedek Bulcsú Balázst.

