Mutatjuk a Tisza-kormány államtitkárainak névsorát

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új államtitkári névsora, a kinevezések 2026. május 26-án lépnek hatályba – olvasható a Sulyok Tamás köztársasági elnök által aláírt és Magyar Péter miniszterelnök által ellenjegyzett dokumentumban.

Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium

dr. Árvay Nikolett parlamenti államtitkár: jogász, Komárom-Esztergom 03-as választókerületében egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett

dr. Búza László élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár: főállatorvos, egyetemi oktató

dr. Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár: jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő

Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár: okleveles agrármérnök, több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalattal

Belügyminisztérium

Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkára: rendészeti szakember, Jász-Nagykun-Szolnok 02-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője

Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár: sportújságíró, médiaszakember, korábbi élsportoló, kinevezéséig a 24.hu főmunkatársa

dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkár: rendőr, korábbi budapesti rendőrfőkapitány

Egészségügyi Minisztérium

dr. Buga László

dr. Porpáczy Krisztina

dr. Svéd Tamás

dr. Vokó Zoltán

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

dr. Bögi Viktória

Kelemen Ágnes

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes

Kőrösi Levente

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

dr. Fábián Ágnes Margit

Porcher Áron Somerville

Tótth András

dr. Zolnay Judit

Honvédelmi Minisztérium

Kürtös László Antal

dr. Sándor Zsolt

Varga Attila

Igazságügyi Minisztérium

dr. Bódis Péter

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Barna Zsolt

Tárkányi Zsolt

Szemerey Samu

Külügyminisztérium

Breuer Klára

Mészáros Krisztián

Velkey György László

Miniszterelnökség

dr. Bíró-Nagy András

Csontos Bence

Kustánczi Norbert Rudolf – 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője

Nagy Zsófia Anna

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

dr. Katz Sándor

Kapronczai Balázs

Kereki Judit

Kókayné Lányi Marietta

Naderi Zsuzsanna

Pénzügyminisztérium

Barabás Gyula

Boda Nikoletta Tímea

dr. Kövesdy Attila Zoltán

Szociális és Családügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

Heidl György

Nagy Ervin

dr. Sári Zsolt

Tompa Enikő

Tudományos és Technológiai Minisztérium

Bicskei László

dr. Horváth Péter

Polereczki Andrea

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

dr. Stumpf Péter Bence

dr. Szabó Mátyás

Ezen felül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának nevezték ki dr. Benedek Bulcsú Balázst.