Mutatjuk a Tisza-kormány államtitkárainak névsorát

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új államtitkári névsora, a kinevezések 2026. május 26-án lépnek hatályba – olvasható a Sulyok Tamás köztársasági elnök által aláírt és Magyar Péter miniszterelnök által ellenjegyzett dokumentumban.
Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium
- dr. Árvay Nikolett parlamenti államtitkár: jogász, Komárom-Esztergom 03-as választókerületében egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett
- dr. Búza László élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár: főállatorvos, egyetemi oktató
- dr. Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár: jogász, közbeszerzési és agrártámogatási jogi szakértő
- Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár: okleveles agrármérnök, több mint huszonöt éves agrárvállalati és vezetői tapasztalattal
Belügyminisztérium
- Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkára: rendészeti szakember, Jász-Nagykun-Szolnok 02-es választókerület egyéni országgyűlési képviselője
- Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár: sportújságíró, médiaszakember, korábbi élsportoló, kinevezéséig a 24.hu főmunkatársa
- dr. Tóth Gábor rendészeti államtitkár: rendőr, korábbi budapesti rendőrfőkapitány
Egészségügyi Minisztérium
- dr. Buga László
- dr. Porpáczy Krisztina
- dr. Svéd Tamás
- dr. Vokó Zoltán
Élő Környezetért Felelős Minisztérium
- dr. Bögi Viktória
- Kelemen Ágnes
- Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes
- Kőrösi Levente
Gazdasági és Energetikai Minisztérium
- dr. Fábián Ágnes Margit
- Porcher Áron Somerville
- Tótth András
- dr. Zolnay Judit
Honvédelmi Minisztérium
- Kürtös László Antal
- dr. Sándor Zsolt
- Varga Attila
Igazságügyi Minisztérium
- dr. Bódis Péter
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Barna Zsolt
- Tárkányi Zsolt
- Szemerey Samu
Külügyminisztérium
- Breuer Klára
- Mészáros Krisztián
- Velkey György László
Miniszterelnökség
- dr. Bíró-Nagy András
- Csontos Bence
- Kustánczi Norbert Rudolf – 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője
- Nagy Zsófia Anna
Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
- dr. Katz Sándor
- Kapronczai Balázs
- Kereki Judit
- Kókayné Lányi Marietta
- Naderi Zsuzsanna
Pénzügyminisztérium
- Barabás Gyula
- Boda Nikoletta Tímea
- dr. Kövesdy Attila Zoltán
Szociális és Családügyi Minisztérium
- dr. Barna-Szabó Tímea
- dr. Eliás Eszter
- dr. Gyurkó Szilvia Veronika
- dr. Tóth Kinga Dóra
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
- Heidl György
- Nagy Ervin
- dr. Sári Zsolt
- Tompa Enikő
Tudományos és Technológiai Minisztérium
- Bicskei László
- dr. Horváth Péter
- Polereczki Andrea
Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
- dr. Stumpf Péter Bence
- dr. Szabó Mátyás
Ezen felül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának nevezték ki dr. Benedek Bulcsú Balázst.