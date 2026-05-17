„Két okból döntöttem a meghívása mellett: egyrészt azért, mert Varga Barnabást leszámítva nincsen középcsatárunk, másfelől pedig azért, mert értékeljük a tulajdonságait. Egy 19 éves fiúról van szó, aki bemutatkozott a holland élvonalban és debütált a Konferencia Ligában is, ami komoly szintnek számít.

Nem akarjuk túlterhelni túlzott elvárásokkal, mert merőben más felnőttcsapatban játszani, mint ifiben. Szeretnénk látni, hogyan edz a többiekkel, akik már régebb óta kerettagok

– magyarázta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, hogy miért küldött meghívót a júniusi, Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési meccsekre Kovács Bendegúznak.

44 tétmeccsen 33 gól

A holland AZ Alkmaarnál légióskodó csatár számára meglehetősen tartalmas volt eddig a 2025-2026-os idény, hiszen az U19-es mellett a holland másodosztályban szereplő U21-es csapatban is számoltak vele, majd miután ezeket a lépcsőfokokat is megugrotta, bemutatkozhatott a felnőttek között is.

Minden csapatot és minden sorozatot számolva a klubjában idén 44 tétmeccsen játszott, és ezeken 33 gólt lőtt:

tizenötöt az U19-es bajnokságban, egyet az U19-es kupában, nyolcat a holland másodosztályban és kilencet (mindössze hat meccsen) az ifjúsági Bajnokok Ligájában.

Kovács Bendegúz tizenöt évesen mutatkozott be a magyar U16-os válogatottban, azóta minden korosztályos csapatot végigjárt, legutóbb az U19-esekkel szerepelt az elitkörben. A Kemenes Szabolcs által irányított garnitúra a házigazda olaszoktól (0-3) és a törököktől kikapott (2-3), így hiába győzte le a szlovákokat (4-2) az utolsó körben, nem lesz ott a nyári, nyolccsapatos Európa-bajnokságon.

A karaktere a legnagyobb erőssége

„Ha egy játékos válogatott szinten szóba kerül, ott a futballtudás nem kérdés, sokkal inkább a személyiség, de nála ez is rendben van, mert egészen szenzációs karakter.

Bendi nagyon közösségi, intelligens, jó humorú srác, aki amellett, hogy a pályán meghatározó játékos, azon kívül is fontos, erős, pozitív személyisége volt mindig is a csapatnak.

Ez nekem legalább olyan fontos, mint az, hogy a pályán mit tud nyújtani. Sok olyan futballozni tudó tehetséget láttuk már, aki valamilyen karakterbeli hiányosság miatt nem hozta ki a maximumot pályafutásából, de nála ez nem áll fenn, és a személyisége, a hozzáállása alapján sokra viheti. Ez az ő legnagyobb erőssége, amellett, hogy nagyon tud focizni, érzi a kaput, gólérzékeny, valamint fogékony arra a futballoktatásra, amit Hollandiában kap” – jellemezte Kovácsot Kemenes Szabolcs a 24.hu-nak.

Ő is az édesapja által alapított klubban kezdte, mint Szoboszlai