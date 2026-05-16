eto fc győrferencvároskubatov gáborlabdarúgás
Foci

Robbie Keane az elbukott bajnoki arany után a jövőjéről és a kormányváltásról is beszélt

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. május 16-án.
Szigetváry Zsolt / MTI
Robbie Keane a ZTE elleni szezonzárón.
24.hu
2026. 05. 16. 21:22
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. május 16-án.
Szigetváry Zsolt / MTI
Robbie Keane a ZTE elleni szezonzárón.

Megszakadt a Ferencváros hétéves sorozata, a rekordbajnok ezúttal nem tudott címet védeni, az ETO nyerte meg a labdarúgó NB I-et. Az ulloi129.hu idézte Robbie Keane meccs utáni nyilatkozatát, aki azzal kezdte, hogy

gratulált a Győrnek.

„Az elmúlt években elég lett volna a pontszámunk, de a Győr remek szezont futott. Ma az volt az egyetlen feladatunk, hogy függetlenítsük magunkat a másik meccstől. A nemzetközi mérkőzéseken és a Magyar Kupában remekül teljesítettünk, a bajnoki szereplés viszont most napokig fájni fog, de utána a következő szezonra koncentrálok. Mindenki hibás a bukásért, én is” – mondta Robbie Keane, aki szerint Tóth Alex és Varga Barnabás téli eladása, valamint a csapat NB I-ben, hazai pályán elért eredményei sem segítettek, de ezekből is sokat tanulhatnak.

A magyarszabályra meg jövőre felkészülünk. Két csapatot kell építenünk a következő szezonra és arra készülök, hogy ezt meg is csináljuk, sokkal felkészültebbek leszünk

– mondta az ír vezetőedző.

Keane arra is kitért, hogy vélhetően sok légiós távozni akar majd a csapattól, de erre is fel kell készülniük. Ezután a jövőjéről beszélt:

Szerződésem van, a spekulációkkal, a zajjal nem foglalkozom. A választásokkal én nem foglalkozom, nem tudom mi lesz, de azt értem, hogy miért aggódnak a szurkolók. Én még nem tudok semmit, de tiszta helyzet kell a kormányzattól. A gyerekeknek, a szurkolóknak egyaránt

– vélekedett Keane.

Kubatov Gábor nyilvánosan még nem gratulált

Az FTC elnökének Facebook-oldalán két poszt is megjelent már, mióta lezárult az NB I, de egyikben sem említi a Győrt.

Az elmúlt 51 év legnagyobb nemzetközi kupasikere után elveszítettük a bajnokságot. Fáj. De ez a Fradi, mi sosem adjuk fel, felállunk, és visszatérünk! Mindig és soha! Szeretlek, Ferencváros!

írta előbb, majd egy videóban arról beszélt, hogy ugyan mennek majd az európai kupaporondra, de ez egy fájdalmas nap számukra, és kell egy kis idő, míg feldolgozzák.

Kapcsolódó
Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Az ETO Győr FC nyerte a bajnokságot, miután 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen.
A bajnok ETO edzője: Lehet, hogy ezt a dátumot kivarratom magamra
Borbély Balázs a kislánya születésnapján vezette bajnoki címre a győri labdarúgócsapatot.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

„Kell néhány nap, míg túltesszük magunkat ezen” – a derbit 8-3-ra elveszítette, de a bajnokságot megnyerte a Fradi

Friss

Népszerű

Összes
Sub Bass Monster: Nincs bennem backstage-zárási pánik, nem tartok attól, hogy elfelejtenének
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik