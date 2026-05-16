Robbie Keane az elbukott bajnoki arany után a jövőjéről és a kormányváltásról is beszélt

Megszakadt a Ferencváros hétéves sorozata, a rekordbajnok ezúttal nem tudott címet védeni, az ETO nyerte meg a labdarúgó NB I-et. Az ulloi129.hu idézte Robbie Keane meccs utáni nyilatkozatát, aki azzal kezdte, hogy

gratulált a Győrnek.

„Az elmúlt években elég lett volna a pontszámunk, de a Győr remek szezont futott. Ma az volt az egyetlen feladatunk, hogy függetlenítsük magunkat a másik meccstől. A nemzetközi mérkőzéseken és a Magyar Kupában remekül teljesítettünk, a bajnoki szereplés viszont most napokig fájni fog, de utána a következő szezonra koncentrálok. Mindenki hibás a bukásért, én is” – mondta Robbie Keane, aki szerint Tóth Alex és Varga Barnabás téli eladása, valamint a csapat NB I-ben, hazai pályán elért eredményei sem segítettek, de ezekből is sokat tanulhatnak.

A magyarszabályra meg jövőre felkészülünk. Két csapatot kell építenünk a következő szezonra és arra készülök, hogy ezt meg is csináljuk, sokkal felkészültebbek leszünk

– mondta az ír vezetőedző.

Keane arra is kitért, hogy vélhetően sok légiós távozni akar majd a csapattól, de erre is fel kell készülniük. Ezután a jövőjéről beszélt:

Szerződésem van, a spekulációkkal, a zajjal nem foglalkozom. A választásokkal én nem foglalkozom, nem tudom mi lesz, de azt értem, hogy miért aggódnak a szurkolók. Én még nem tudok semmit, de tiszta helyzet kell a kormányzattól. A gyerekeknek, a szurkolóknak egyaránt

– vélekedett Keane.

Kubatov Gábor nyilvánosan még nem gratulált

Az FTC elnökének Facebook-oldalán két poszt is megjelent már, mióta lezárult az NB I, de egyikben sem említi a Győrt.

Az elmúlt 51 év legnagyobb nemzetközi kupasikere után elveszítettük a bajnokságot. Fáj. De ez a Fradi, mi sosem adjuk fel, felállunk, és visszatérünk! Mindig és soha! Szeretlek, Ferencváros!

– írta előbb, majd egy videóban arról beszélt, hogy ugyan mennek majd az európai kupaporondra, de ez egy fájdalmas nap számukra, és kell egy kis idő, míg feldolgozzák.