A csapatépítés diadala: így taszította le az ETO az NB I trónjáról a Ferencvárost

Változások éve van Magyarországon és Európában: no ezúttal nem a magyar politikai élet földcsuszamlásszerű átalakulására gondolunk, hanem arra, hogy a kontinens leghosszabb ideje regnáló labdarúgó-bajnokcsapatai közül több is elvesztette trónját.

Egészen elképesztő, tizennégy idényen (2011-12-től 2024-25-ig) át tartó uralkodást követően véget ért a bolgár Ludogorec sikerszériája – a Levszki Szófia lett az új bajnok –, és hét aranyérem után megszakadt a Ferencváros nagy sorozata is, az NB I trófeáját az ETO FC Győr játékosai emelhették a magasba.

A Ludogorectől a stafétát Crvena zvezda vette át (ez a belgrádiak egymást követő 9. bajnoki címe), a szerb bajnokot a szlovák Slovan Bratislava (zsinórban 8 arany) és a gibraltári Lincoln Red Imps (8) követi.

A Ferencváros – akárcsak a hatvanas-hetvenes évek nagy Újpestje – megállt hetes bajnoki szériánál, így nincs veszélyben az MTK magyar rekordja: az elsősorban Jimmy Hogan által összekovácsolt kék-fehér aranycsapat 1913-14 és 1924-25 között egymás után tízszer nyerte meg az aranyérmet.

Csodálatos ETO-felemelkedés

Az ETO ötödik bajnoki címét könyvelhette el, ezzel hetedik klubként léphetett be a legalább ötszörös aranyérmesek klubjába (FTC: 36 bajnoki cím, MTK: 23, Újpest: 20, Honvéd: 14, DVSC: 7, Vasas: 6, Győr: 5). A kisalföldieket most bajnoki címre vezető Borbély Balázs a 2012-13-as győri elsőség idején még aktív játékos volt, a bajnokcsapat benjáminja, Szép Márton pedig épp, hogy belépett az igazolt futballisták közé.

Azóta a Győr főszponzora és tulajdonosi háttere összeomlása után a harmadosztályt is megjárta, hosszú pokoljárást követően csak 2024-25-ben tudott visszatérni a magyar élvonalba, és egy idénnyel később megtörte a Ferencváros uralmát – nem mindennapi történet.